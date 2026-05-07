В центре Волгограда вслед за сакурой зацвело Иудино дерево

В ЦПКиО Волгограда начался сезон цветения деревьев и кустарников. Вслед за сакурой в парке расцветает и необычное дерево, которое имеет несколько названий – церцис, багрянник или Иудино дерево.





Яркие розовые цветы, которыми усыпаны ветки и ствол церциса, привлекают внимание посетителей парка. Многие останавливаются, чтобы полюбоваться растением и сделать эффектную фотографию. Цветы еще не все раскрылись, но уже красоту, как говорится, не скрыть.





В нескольких метрах от аллеи с церцисом уже вовсю цветут сакуры. От деревьев, усыпанных цветами нежно розового цвета, исходит чарующий аромат, что создает непередаваемую атмосферу в парке.





