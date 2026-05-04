Волгоградцам напомнили о дедлайне для отчетов по сделкам





Жителям Волгоградской области напомнили о необходимости предоставления в Центральный аппарат ФНС России (ЦА ФНС России) документации по контролируемым сделкам.

– В отношении сделок, которые в целях Налогового кодекса РФ признаются контролируемыми сделками (пункт 1 статьи 105.14 НК РФ) и предметом которых являются товары, входящие в состав одной или нескольких товарных групп, указанных в пункте 5 статьи 105.14 НК РФ (за исключением сделок между взаимозависимыми лицами, местом регистрации, местом жительства либо местом налогового резидентства всех сторон и выгодоприобретателей по которым является Российская Федерация), налогоплательщики представляют документацию, предусмотренную пунктом 1 статьи 105.15 НК РФ вместе (одновременно) с уведомлением о контролируемых сделках в срок до 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки, – напомнили в налоговой службе.

Документация представляется в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, то есть в ЦА ФНС России в электронной форме (приоритетный способ представления), по почте или лично через окно приема корреспонденции ЦА ФНС России.

Приказом ФНС России от 04.06.2025 № ЕД-7-13/505@ утвержден формат представления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, документации в порядке пункта 8 статьи 105.15 НК РФ в электронной форме (КНД 1184076).

За непредставление до 20 мая документации относительно конкретной сделки пунктом 3 статьи 129.11 НК РФ установлена ответственность в виде штрафа в размере 500 000 рублей.