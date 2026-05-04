Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель»

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации
Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.  Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права...
 Минобороны за ночь сбило 215 украинских БПЛА
В ночь на 2 мая ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным жителям российских регионов. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными подразделениями. - В течение прошедшей ночи...
Волгоградцам напомнили о дедлайне для отчетов по сделкам

Жителям Волгоградской области напомнили о необходимости предоставления в Центральный аппарат ФНС России (ЦА ФНС России) документации по контролируемым сделкам.

– В отношении сделок, которые в целях Налогового кодекса РФ признаются контролируемыми сделками (пункт 1 статьи 105.14 НК РФ) и предметом которых являются товары, входящие в состав одной или нескольких товарных групп, указанных в пункте 5 статьи 105.14 НК РФ (за исключением сделок между взаимозависимыми лицами, местом регистрации, местом жительства либо местом налогового резидентства всех сторон и выгодоприобретателей по которым является Российская Федерация), налогоплательщики представляют документацию, предусмотренную пунктом 1 статьи 105.15 НК РФ вместе (одновременно) с уведомлением о контролируемых сделках в срок до 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки, – напомнили в налоговой службе.

Документация представляется в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, то есть в ЦА ФНС России в электронной форме (приоритетный способ представления), по почте или лично через окно приема корреспонденции ЦА ФНС России.

Приказом ФНС России от 04.06.2025 № ЕД-7-13/505@ утвержден формат представления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, документации в порядке пункта 8 статьи 105.15 НК РФ в электронной форме (КНД 1184076).

За непредставление до 20 мая документации относительно конкретной сделки пунктом 3 статьи 129.11 НК РФ установлена ответственность в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

13:08
Росавиация из-за атаки БПЛА остановила работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
12:47
Под Волгоградом дознавателя осудят за подделку протокола по уголовному делуСмотреть фотографии
12:36
Под Волгоградом открыли памятную стелу «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области 4 мая повторно объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
12:14
Сразу в лето? Синоптики пообещали к 7 мая до +28 градусов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:07
«Зацепила удочкой провода»: на берегу ерика под Волгоградом рыбачку убило токомСмотреть фотографии
11:51
Волгоградские школьники вошли в топ призёров всероссийской олимпиадыСмотреть фотографии
11:14
Выстрел памяти прозвучит на Мамаевом кургане 9 маяСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде нарушено движение трамваев №№2, 5, 7 и 10Смотреть фотографии
10:30
Под Волгоградом суд избавил бойца СВО от родственников-аферистовСмотреть фотографии
10:06
Будем без воды? Под Волгоградом ночью обрушился и высох оросительный каналСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
В Волгоградской области промотгрузка достигла 227 млрд рублейСмотреть фотографии
09:26
16-летней волжанке вынесли приговор за сбитую электросамокатом женщинуСмотреть фотографии
09:15
Андрей Бочаров поручил подготовить летние лагеря для волгоградских детейСмотреть фотографии
09:04
Шесть авиарейсов задержаны в аэропорту Волгограда 4 маяСмотреть фотографии
08:54
Кудрявого пеликана выпустили на волю после реабилитации в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде водитель иномарки погиб после лобового тарана опоры ЛЭПСмотреть фотографии
08:27
Названы версии причин гибели четырех рыбаков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:53
Волгоградец открыл стрельбу после ссоры с таксистомСмотреть фотографии
07:41
РПН назвал, кому из волгоградцев грозит заражение сибирской язвойСмотреть фотографии
07:06
Под Волгоградом рассчитают размер вреда от разрушения грунтовой дамбыСмотреть фотографии
06:54
Волгоградцам назвали самое выгодное время для отпусковСмотреть фотографии
06:53
Волгоградцам напомнили о налоговых льготах для пенсионеровСмотреть фотографии
06:41
Под Волгоградом ветеринар отправлял на убой непроверенный скотСмотреть фотографии
05:53
Нашли на месте крушения: стали известны подробности гибели волгоградского бизнесмена Александра НазароваСмотреть фотографии
05:16
Укороченная на 1 час рабочая неделя началась для волгоградцевСмотреть фотографии
04:40
Минобороны: в Волгоградской области сбили БПЛА с 3 на 4 маяСмотреть фотографии
04:36
«Спартак» уступает «Динамо‑СШОР», серия переезжает в АстраханьСмотреть фотографии
04:20
12-часовую угрозу БПЛА сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
04:02
В Центральном парке Волгограда зацвела сакураСмотреть фотографии
 