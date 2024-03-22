В Волгограде тянут 50-километровый трубопровод к поселку Солнечный





В Дзержинском районе Волгограда специалисты подрядной организации завершают начальный этап прокладки нового магистрального трубопровода диаметром до 315 мм. Коммуникации должны обеспечить питьевым ресурсом территорию перспективной жилой застройки посёлка Солнечный.

- На данном участке уже проложено порядка километра полимерного трубопровода диаметром 160 и 225 миллиметров. Кроме того, за пределами жилого массива поселка проложено ещё свыше двух километров коммуникаций, в настоящее время также продолжается разработка траншей, - рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Напомним, в планах властей до 2026 года смонтировать на территории посёлка порядка 27 километров водопроводной и свыше 26 километров канализационной линий. Новые сети позволят обеспечить водой как территорию перспективной жилой застройки, так и 260 частных участков, которые ранее здесь выдавались многодетным семьям.