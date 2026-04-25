



Сотрудники МЧС передали редкую книгу «Путешествие в страну безопасности» в Михайловскую школу-интернат для детей с нарушениями зрения. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, издание предназначено для воспитанников с нарушением зрения - вместо обычных букв текст набран с помощью рельефно-точечного тактильного шрифта Брайля. Кроме того, есть и аудиоверсия.

Книга «Путешествие в страну безопасности» состоит из двух частей: повествует о правилах безопасности в литературной форме и знакомит с историями о выдающихся сотрудниках МЧС России, Героях Российской Федерации.



По этой книге дети могут самостоятельно изучать правила безопасности. Полученная новая информация поможет ориентироваться при возникновении чрезвычайной ситуации, обучает конкретным действиям в случае пожара, наводнения или другой ЧС. Также она пригодится в социальной адаптации.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области



