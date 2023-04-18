



В Волгограде объявлен аукцион по определению подрядчика, который построит новые сети водоснабжения и водоотведения в поселке Солнечном Краснооктябрьского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, общая протяженность инженерных коммуникаций составит свыше 50 километров. В Волгограде объявлен аукцион по определению подрядчика, который построит новые сети водоснабжения и водоотведения в поселке Солнечном Краснооктябрьского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, общая протяженность инженерных коммуникаций составит свыше 50 километров.

Как следует из данных, опубликованных на сайте госзаказов, начальная стоимость аукциона – 560 миллионов рублей. Площадка для будущего строительства расположена на территории поселка индивидуальной застройки «Солнечный» на северо-западной окраине Краснооктябрьского района между автодорогами Волгоград-Городище и Волгоград-поселок Водстрой. Как следует из данных, опубликованных на сайте госзаказов, начальная стоимость аукциона – 560 миллионов рублей. Площадка для будущего строительства расположена на территории поселка индивидуальной застройки «Солнечный» на северо-западной окраине Краснооктябрьского района между автодорогами Волгоград-Городище и Волгоград-поселок Водстрой.

В технической документации обговаривается проведение комплекса подготовительных работ и последующий монтаж более 26,5 километров сетей водоснабжения и более 26 километров сетей канализации. Для обслуживания сетей будут смонтированы порядка 1000 колодцев. В технической документации обговаривается проведение комплекса подготовительных работ и последующий монтаж более 26,5 километров сетей водоснабжения и более 26 километров сетей канализации. Для обслуживания сетей будут смонтированы порядка 1000 колодцев.

Как отметили в администрации Волгограда, сети дадут возможность подключить к централизованным системам порядка 260 земельных участков, ранее предоставленных многодетным семьям. Работы по прокладке коммуникаций на уже застроенной территории планируется завершить в конце 2024 года, полностью проект должен быть реализован к 2026 году.

Напомним, участки для многодетных семей в поселке Солнечный стали выдаваться еще в 2012 году. Все эти годы владельцы земли жаловались в многочисленные инстанции в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры в поселке – в частности, дорог, водопровода и канализационных сетей. Из-за этого многие многодетные продали свои участки, а некоторые – и уже построенные дома. Напомним, участки для многодетных семей в поселке Солнечный стали выдаваться еще в 2012 году. Все эти годы владельцы земли жаловались в многочисленные инстанции в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры в поселке – в частности, дорог, водопровода и канализационных сетей. Из-за этого многие многодетные продали свои участки, а некоторые – и уже построенные дома.



