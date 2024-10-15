Транспорт

В Волгограде сорваны сроки строительства дороги на ул. Константина Симонова

Транспорт 15.10.2024 14:16
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15.10.2024 14:16


В Волгограде компания из Карачаево-Черкесии ЗАО «СМУ-4» сорвала сроки возведения дороги на ул. Константина Симонова. Как сообщает ИА «Высота 102», новый участок, обеспечивающий выезд транспорта на проспект Маршала Жукова с Семи ветров, должны были сдать 1 октября 2024 года, однако на текущий момент объект все ещё далёк от ввода в эксплуатацию.


По информации, размещённой на Госзакупках, на сегодняшний день подрядчик исполнил свои обязательства на 17,7%. В денежном эквиваленте работы выполнены на 24,7 млн рублей из 168,7 млн рублей.

– Согласно графику, ЗАО «СМУ-4» взяло на себя обязательства выполнить работы до 01.10.2024. Однако до настоящего времени контракт не исполнен. Подрядчиком нарушены договорные обязательства, – говорится в требовании администрации Волгограда.



Срыв реализации проекта вынудил чиновников поставить строительную организацию на счётчик. Мэрия приступила к выставлению еженедельных счетов за просроченное время. Первый документ предписывает подрядчику выплатить за 7 дней пеню в размере 638,2 тыс. рублей. Соответствующее требование было направлено в организацию 8 октября 2024 года.


Однако же пресс-служба администрации Волгограда призывает не драматизировать ситуацию. Ранее в департаменте по связям с общественностью заверяли журналистов, что исполнитель успеет построить дорогу к 1 октября 2024 года, сейчас же специалисты утверждают, что движение транспорта по новой дороге откроют до конца 2024 года.

– Основной объем работ по строительству нового объекта улично-дорожной сети на ул. Симонова в Дзержинском районе выполнен. Подрядной организации осталось завершить строительство последнего участка в районе примыкания к проспекту им. Маршала Жукова – здесь работы осложняются многочисленными ранее неучтенными подземными коммуникациями, что привело к вынужденной корректировке графиков. Тем не менее строительство дороги планируется завершить в текущем году. Информация, размещаемая на сайте госзакупок, содержит сведения не о фактически выполненных работах, а о тех объемах, относительно которых составлены и подписаны обеими сторонами соответствующие акты, –подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.



Примечательно, что 29 июля, через несколько дней после публикации ИА «Высота 102» о возможном срыве строительства новой дороги, Служба единого заказчика-застройщика мэрии приняла решение об одностороннем расторжении контракта, подписанного с ЗАО «СМУ-4». В обосновании данного шага в мэрии посетовали на то, что на 26.07.2024 года выполнено всего 6,6% работ.

Однако спустя всего полторы недели по неизвестным причинам власти отозвали своё решение, вновь допустив компанию из Карачаево-Черкесии к исполнению контракта.



 

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