Общество

Памятник защитникам Сталинграда встречает юбилей Победы замотанным в пленку

Общество 13.04.2025 12:05
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13.04.2025 12:05


Жители Ворошиловского района Волгограда с болью наблюдают за состоянием памятника защитникам Сталинграда на территории сквера на ул. Радомской. 

- Хотели отреставрировать памятник, но сил хватило только на то, чтобы выставить ограждение и замотать памятник в пленку. В таком состоянии он пребывает уже почти год. Грустно и больно на это смотреть. Приближается 80-летие Победы, а тут такой памятник защитникам Сталинграда! Это просто позор! – сообщили V102.RU горожане.


Редакция выехала на место и увидела, что памятник действительно плотно обмотан пленкой, а чтобы она не улетела – привалена камнями. Вероятно, это сделано для того, чтобы защитить от ветра и дождя монумент, который и без того уже разрушен.

Напомним, что в 2024 году информагентство неоднократно обращало внимание на этот памятник, который находится в ненадлежащем состоянии. Знает об этой ситуации и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который ранее не раз обращал внимание на состояние памятника защитникам Сталинграда в сквере на ул. Радомской в Волгограде.


Летом прошлого года региональное следственное управление СКР проводило процессуальную проверку, в ходе которой было установлено, что этот монумент давно нуждался в ремонте, однако работы так и не были произведены, хотя на это было выделено из бюджета 3,3 миллиона рублей. 

Осенью 2024 года стало известно, что по факту аварийного состояния памятника воинам-защитникам Сталинграда в Радомском сквере было возбуждено уголовное дело по статье «халатность», но дело прекратили органы прокуратуры. Глава СКР поручил оспорить это решение надзорного органа.


Ранее сообщалось, что после многочисленных публикаций в СМИ, а также внимания Александра Бастрыкина, МБУ «ЖКХ Ворошиловского района», которое выступило заказчиком работ, разорвало контракт с подрядной организацией, сорвавшей реставрацию памятника. 

Контракт на реставрацию монумента МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» заключило в июле 2024 года с ООО «Новое возрождение», которое должно было сдать работу до 15 сентября этого же года, но не выполнило своих обязательств. Однако поводом для разрыва формально послужил не срыв сроков, а подлог документов, подтверждающих наличие у организации реставрационного опыта.

В настоящее время конкурс на поиск нового подрядчика еще не объявлен. 


- В 2024 году были начаты работы по восстановлению мемориала «Место, где вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии», расположенного на территории сквера на ул. Радомской. В ходе демонтажа декоративного облицовочного покрытия были выявлены скрытые разрушения конструктивных элементов объекта, которые невозможно было установить до начала восстановительных мероприятий. Вскрывшиеся обстоятельства потребовали дополнительных обследований памятника и внесения уточнений в проектно-сметную документацию, - так прокомментировали ситуацию в мэрии. - Актуализированный проект в соответствии с действующим порядком уже прошел необходимые процедуры согласования. В настоящее время МБУ «ЖКХ Ворошиловского района», в соответствии с нормами действующего законодательства, подготовил конкурсную документацию, требующуюся для определения исполнителя работ, который восстановит мемориал с учетом уточненного проекта. Конкурсные процедуры будут проведены в ближайшее время.

До празднования 80-летия Победы, напомним, осталось меньше месяца. В каком виде памятник защитникам Сталинграда встретит этот праздник можно только догадываться. Вряд ли за это время удастся выбрать нового подрядчика и качественно отремонтировать монумент. 


Фото Генная Гуляева 

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