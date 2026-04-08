



Школьник, упавший с крыши девятиэтажки на улице Ангарской, остается в крайне тяжелом состоянии.

- Мальчик продолжает лечение в реанимации больницы № 7. Его состояние врачи по-прежнему называют крайне тяжелым, - рассказывают в областном комитете здравоохранения.

С крыши высотки 12-летний ребенок упал в понедельник около 17:00. По словам очевидцев, при падении он зацепился за ветки деревьев, что отчасти смягчило его приземление. Тем не менее, в больницу № 7 мальчик попал в тяжелейшем состоянии.





В тот же день жители ближайших домов задались справедливым вопросом – почему ребенок смог свободно выйти на крышу?

– Все произошло по адресу ул. Ангарская, 116. Обычная жилая девятиэтажка в нескольких сотнях метров от основной дороги. В этом доме мальчик не жил, но каким-то образом смог пройти в подъезд и беспрепятственно вылез на крышу. Это, кстати, хороший вопрос к управляющей компании – как так получается, что любой ребенок может запросто влезть на крышу многоквартирного дома? А если бы это был не ребенок, а какой-нибудь диверсант? – рассуждают жители Ангарского. – На место, где его нашли после падения люди, выезжали следователи, осматривали здесь всё, опрашивали свидетелей.

Знакомые с ситуацией волгоградцы предполагают, что на крыше школьник, называвший себя руфером, мог отрабатывать трюки.

