Бочаров: Волгоградская область поможет Дагестану





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 8 апреля, провел оперативное совещание по вопросам оказания помощи жителям Дагестана, где идет ликвидация последствий разрушительного наводнения, сообщили в региональной администрации.

– Профильным органам исполнительной власти, ведомствам и службам Волгоградской области во взаимодействии с региональным отделением партии «Единая Россия» необходимо связаться с оперативным штабом республики Дагестан по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, своими коллегами в Дагестане с предложением оказания помощи жителям населенных пунктов, пострадавших от действия водной стихии, – поставил задачу Андрей Бочаров.



Уже готовый проект плана-графика оказания помощи и поддержки жителям Дагестана волгоградский губернатор ожидает увидеть уже сегодня, 8 апреля, к вечеру.

Напомним, в Дагестане объявлена ЧС из-за весеннего паводка и аномальных ливней, которые привели к наводнениям, прорыву дамбы Геджухского водохранилища и подтоплению целого ряда населенных пунктов. В ряде муниципальных образований Дагестана нарушено энерго- и газоснабжение, существенный ущерб нанесен дорожной и коммунальной инфраструктуре.



