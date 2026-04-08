



В Волгоградской области специалисты по подбору кадров зафиксировали редкий спад дефицитных профессий. По данным экспертов hh.ru, в регионе количество вакансий, на которые приходится менее 4 резюме, сократилось на 82% с 17 до 2.

В числе профессий, выпавших из списка дефицитных: главврачи, товароведы, повара, продавцы-консультанты, электромонтажники.

При этом сильнее всего конкуренция в регионе среди представителей креативных индустрий, а также специалистов, связанных с административно-хозяйственной деятельностью. На одну вакансию менеджера по работе с партнерами претендует 42,6 волгоградцев, на вакансию руководителя административно-хозяйственного отдела – 32,8, оператора ПК – 32, кассира – 29,6, дизайнера – 28,3.

Отметим, в числе профессий, где по-прежнему наблюдается дефицит кадров, врачи и токари. На эти вакансии приходится всего по 1,8 и 2,8 резюме, что считается крайне низким показателем.

