Отопительный сезон в Волжском закончится 15 апреля





Власти Волжского назвали дату окончания отопительного сезона. Тепло в квартирах горожан и в соцобъектах отключат 15 апреля. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал глава администрации городского округа Игорь Воронин. Решение принято в связи с устойчивым повышением среднесуточной температуры наружного воздуха до +8 градусов.

Напомним, в Волгограде отопительный сезон завершился 6 апреля. В Камышине и Михайловке, а также в Городищенском, Кумылженском, Камышинском и Ольховском, Даниловском и Котовском районах также прекращена подача тепла. При этом в настоящее время в Волгоградской области наблюдаются понижение температуры воздуха и дожди.



