Ростовские ученые не выявили загрязнений в Азовском море





Ученые Южного научного центра РАН провели исследование состояния Азовского моря. Как передает Привет-Ростов, уровень нефтепродуктов в донных отложениях остается в пределах допустимых значений.

По результатам исследований ученых, содержание нефтепродуктов в воде варьируется от 17,8 до 62,2 миллиграммов на килограмм. По данному показателю Азовское море оказалось сопоставимо с районом Фос-сюр-Мер в Средиземном море, который считается одним из крупнейших индустриальных и нефтеналивных узлов Франции.

Также исследователи отметили, что экосистема моря демонстрирует способность к самоочищению. Поступающие в воду нефтепродукты перерабатываются природными процессами и не приводят к загрязнению донных отложений.