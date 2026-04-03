Облдума покупает себе и избирателям автохолодильники

Волгоградская областная дума разместила извещение о проведении электронного аукциона на приобретение автомобильных холодильников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте госзаказов, техника покупается «для материально-технического обеспечения деятельности облдумы и для награждений».
Начальная стоимость контракта составляет 209 тысячи рублей. Планируется приобрести 10 компактных переносных автохолодильников с внутренним освещением, режимом быстрого охлаждения, защитой компрессора от перегрева и питанием от бортовой электрической сети автомобиля.
Фото сгенерировано ИИ