



Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался состоянием Комсомольского путепровода у волгоградского ж/д вокзала. Пока следователи выясняют, куда были потрачены выделенные на ремонт сооружения 294 млн рублей, фотокорреспондент ИА «Высота 102» побывал на месте и показал, чем привлек внимание главы СКР этот мост.





Наибольшие нарекания горожан вызывает основание сооружения. Многотонные железобетонные пролёты покрыты трещинами.





Вызывает вопросы и несущая способность перекрытий, а также состояние их гидроизоляции. Многие опоры моста окрасились в ржаво-рыжий цвет. В таких местах наблюдается выкрашивание увесистых кусков бетона. Отметим, что конструкции моста нависают над проезжей частью, где осуществляют движение маршруты №№ 2, 6, 15, 21, 41а, 52э, 53э, 54э, 88, 89э, 107э, 122э, 123, 146.





Для некоторых автобусов риск оказаться под обломками сооружения ещё выше, ведь для некоторых транспортных направлений прямиком под путепроводом образован «отстойник», где транспорт ожидает своего времени отправления.





Вываливающиеся куски обнажают ещё более пугающую картину, когда вместо арматуры торчат истлевшие куски полусгнившего металла.





Насколько безопасно эксплуатировать в таком состоянии, судя по всему, предстоит установить экспертам в рамках проверки, организованной СК России, однако едва ли сооружение, капитально отремонтированное несколько лет назад, должно находиться в таком виде.





Напомним, ремонт Комсомольского путепровода должен был состояться в преддверии ЧМ-2018, однако давно назревшие работы сразу же начали буксовать. С августа 2014 года муниципалитет безуспешно пытался найти подрядчика на реализацию первого этапа обновления стоимостью 91,5 млн рублей. Однако желающих не нашлось.





В ноябре 2014-го власти решили повысить ставки и доверить исполнителю сразу все этапы обновления сооружения. Стоимость работ тогда в мэрии оценили в 233,6 млн рублей. Однако и этот аукцион сорвался из-за отсутствия претендентов. Далее чиновники накинули на проект ещё солидную сумму, но даже за 297 млн рублей с первого раза найти исполнителя не удалось. Лишь на повторную попытку откликнулась в феврале 2015 года волгоградская компания «Альфа-строй». Организация согласилась выручить мэрию за 294,1 млн рублей.

Изначально предполагалось, что работы завершатся к 1 декабря 2016 года, однако даже за считанные месяцы до старта Чемпионата мира по футболу компания никак не могла собраться с силами и сдать объект. В январе 2017-го терпение властей лопнуло, и муниципальный заказчик в лице МУ «Комдорстрой» в одностороннем порядке разорвал контракт. Сумма невыполненных работ составила 33,8 млн рублей.

Специалисты не смогли заменить опоры газопровода в границах моста, нанести разметку, отремонтировать лестницы и опоры, привести в порядок ж/б фасады подпорных стен, произвести обследование объекта с изготовлением паспорта.

По итогу чиновникам пришлось опять накинуть дополнительные миллионы и заново искать исполнителя, готового довести путепровод до ума. На этот раз плечо подставила ещё одна волгоградская компания ЗАО «Дорис». Свои услуги организация оценила в 38,6 млн рублей. В итоге сдан путепровод был лишь осенью 2018 года.

Примечательно, что вскоре после завершения работ на мосту ЗАО «Дорис» попало в реестр недобросовестных поставщиков, а основной подрядчик ООО «Альфа-строй» и вовсе в 2019 году подал на банкротство и ликвидировался. В 2022 году на качество проделанных работ внимание прокуратуры Волгоградской области уже обращали активисты ОНФ.

Фото: Андрей Поручаев