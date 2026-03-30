 Пляжи Анапы откроются с 1 июня
Пляжи Анапы планируют открыть для туристов уже к 1 июня. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев сетевому изданию «Вести.Ру». Как ранее сообщалось информагентством,  губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
 Запрет на экспорт бензина вводят в России с 1 апреля
Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на состоявшемся накануне в правительстве РФ совещании. Министерству энергетики дано поручение подготовить проект соответствующего постановления. Вице-премьер отметил,...
Отпадающий бетон и голая арматура: чем привлек внимание Бастрыкина Комсомольский мост Волгограда

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался состоянием Комсомольского путепровода у волгоградского ж/д вокзала. Пока следователи выясняют, куда были потрачены выделенные на ремонт сооружения 294 млн рублей, фотокорреспондент ИА «Высота 102» побывал на месте и показал, чем привлек внимание главы СКР этот мост. 


Наибольшие нарекания горожан вызывает основание сооружения. Многотонные железобетонные пролёты покрыты трещинами. 


Вызывает вопросы и несущая способность перекрытий, а также состояние их гидроизоляции. Многие опоры моста окрасились в ржаво-рыжий цвет. В таких местах наблюдается выкрашивание увесистых кусков бетона. Отметим, что конструкции моста нависают над проезжей частью, где осуществляют движение маршруты №№ 2, 6, 15, 21, 41а, 52э, 53э, 54э, 88, 89э, 107э, 122э, 123, 146.


Для некоторых автобусов риск оказаться под обломками сооружения ещё выше, ведь для некоторых транспортных направлений прямиком под путепроводом образован «отстойник», где транспорт ожидает своего времени отправления.


Вываливающиеся куски обнажают ещё более пугающую картину, когда вместо арматуры торчат истлевшие куски полусгнившего металла.


Насколько безопасно эксплуатировать в таком состоянии, судя по всему, предстоит установить экспертам в рамках проверки, организованной СК России, однако едва ли сооружение, капитально отремонтированное несколько лет назад, должно находиться в таком виде.


Напомним, ремонт Комсомольского путепровода должен был состояться в преддверии ЧМ-2018, однако давно назревшие работы сразу же начали буксовать. С августа 2014 года муниципалитет безуспешно пытался найти подрядчика на реализацию первого этапа обновления стоимостью 91,5 млн рублей. Однако желающих не нашлось.


В ноябре 2014-го власти решили повысить ставки и доверить исполнителю сразу все этапы обновления сооружения. Стоимость работ тогда в мэрии оценили в 233,6 млн рублей. Однако и этот аукцион сорвался из-за отсутствия претендентов. Далее чиновники накинули на проект ещё солидную сумму, но даже за 297 млн рублей с первого раза найти исполнителя не удалось. Лишь на повторную попытку откликнулась в феврале 2015 года волгоградская компания «Альфа-строй». Организация согласилась выручить мэрию за 294,1 млн рублей.

Изначально предполагалось, что работы завершатся к 1 декабря 2016 года, однако даже за считанные месяцы до старта Чемпионата мира по футболу компания никак не могла собраться с силами и сдать объект. В январе 2017-го терпение властей лопнуло, и муниципальный заказчик в лице МУ «Комдорстрой» в одностороннем порядке разорвал контракт. Сумма невыполненных работ составила 33,8 млн рублей.

Специалисты не смогли заменить опоры газопровода в границах моста, нанести разметку, отремонтировать лестницы и опоры, привести в порядок ж/б фасады подпорных стен, произвести обследование объекта с изготовлением паспорта.

По итогу чиновникам пришлось опять накинуть дополнительные миллионы и заново искать исполнителя, готового довести путепровод до ума. На этот раз плечо подставила ещё одна волгоградская компания ЗАО «Дорис». Свои услуги организация оценила в 38,6 млн рублей. В итоге сдан путепровод был лишь осенью 2018 года.

Примечательно, что вскоре после завершения работ на мосту ЗАО «Дорис» попало в реестр недобросовестных поставщиков, а основной подрядчик ООО «Альфа-строй» и вовсе в 2019 году подал на банкротство и ликвидировался. В 2022 году на качество проделанных работ внимание прокуратуры Волгоградской области уже обращали активисты ОНФ.

Фото: Андрей Поручаев

30.03.2026 17:27
17:27
Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала ЖадоваСмотреть фотографии
17:25
В «Царицынской опере» прошла ночь театрального искусстваСмотреть фотографии
17:23
В Камышине с 1 апреля официально завершится отопительный сезонСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде силовики задержали банду латиноамериканских наркодилеровСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
Путин присвоил звание Героя Труда главе СП «Донское» Александру КолесниченкоСмотреть фотографии
16:33
Облкомприроды сдаст в аренду набережную Краснослободска за 28 тыс. рублейСмотреть фотографии
16:26
Пляжи Анапы откроются с 1 июняСмотреть фотографии
15:49
Волгоградского фермера обязали привить скот от сибирской язвыСмотреть фотографии
15:37
Отпадающий бетон и голая арматура: чем привлек внимание Бастрыкина Комсомольский мост ВолгоградаСмотреть фотографии
15:26
«Жуткое месиво» на трассе Волгоград-Астрахань оказалось фейкомСмотреть фотографии
14:56
Песков опроверг слова президента Финляндии о всеобщей мобилизации россиянСмотреть фотографии
14:32
«Завернувшего» дело Ивана Геля судью лишили льгот и привилегийСмотреть фотографии
14:18
В Волжском засняли лихача, устроившего ночной дрифт у остановки «Школа №35»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Водолазы искали улики на дне реки под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:57
«Промокли до нитки и потеряли последние силы»: стали известны подробности спасения двух перевернувшихся в Волжском сапбордистовСмотреть фотографии
13:41
«Ротор» – «Черноморец»: тренеры разобрали ключевые эпизоды матчаСмотреть фотографии
13:32
Энергия развития: АО «Волгоградоблэлектро» строит будущее через обучение и поддержку профессионаловСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области дали старт сезону грандиозной уборкиСмотреть фотографии
13:19
Роспатент зарегистрировал новый бренд «Сталинградский тополь»Смотреть фотографии
12:54
Волгоградцы мечтают о пенсии в размере 52100 рублейСмотреть фотографии
12:43
Умерла экс-завкафедрой ВолгГМУ, учившая русскому иностранцевСмотреть фотографии
11:39
Участок Сарептского моста на юге Волгогада закроют на ремонт до 7 сентябряСмотреть фотографии
11:32
Под Волгоградом до 12 лет тюрьмы грозит подросткам, избившим прохожего до полусмертиСмотреть фотографии
11:32
На юге Волгограда строительный кран смял и впечатал в дерево иномаркуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:49
«Уже не знаем, куда всех вместить»: в Волгограде не стихает ажиотаж на красивые даты для свадебСмотреть фотографии
10:48
«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистовСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде объяснили белой горячкой видео с потасовкой подростковСмотреть фотографии
09:52
В России 30 марта фиксируется массовый сбой в работе MaxСмотреть фотографии
09:23
Бастрыкин поручил проверить состояние путепровода у ж/д вокзалаСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде нашли мертвым пропавшего 37-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
 