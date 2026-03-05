Волгоградки признались, чего хотят на 8 Марта





Волгоградки хотят получить на 8 Марта путешествие или деньги. О своих мечтах жительницы Волгограда рассказали в опросе сервиса SuperJob. Кроме того, жительницы региона хотели бы в этот день провести со своими близкими в театре, кино или музее.

Также представительницы прекрасного пола в качестве подарка хотели бы получить сертификат, парфюмерию или косметику. Список замыкают смартфон, украшения, часы, бытовая техника, оплата обучения.

Кроме материальных подарков волгоградки в этот день ждут от близких проявления любви, заботы и внимания.