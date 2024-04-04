«Кирпич слетает, как перья с курицы»: под Волгоградом разрушаются подтопленные дома





В Калаче-на-Дону Волгоградской области усугубляется ситуация, связанная с подтоплением домов. Как рассказали V102.RU местные жители, особенно обострилась она в частном секторе, который расположен в районе порта.

– Там люди еще в февральские холода вынуждены были отключить газовые котлы, потому что они полностью стояли в воде, – говорят калачевцы. – Приходилось обогреваться электроприборами. Но там и вокруг домовладений все очень плохо – участки уже давно превращены в болота, там не посадить ничего нельзя и проблематично держать скотину с птицей. А некоторые дома уже начали разрушаться – с них слетает кирпич, как перья с курицы.



В домах, которые расположены ближе к озеру Кондол и речке Гусиха, ситуация получше, делятся местные жители. Это в основном потому, что из этих водоемов воду все-таки откачивают.



– Но все равно, люди уже устали жить в вечной сырости и стрессе, что их опять затопит, – говорят калачевцы. – Причем улучшений никаких на горизонте не предвидится.





В администрации городского поселения горожан могут успокоить только одним – заверениями в постоянной откачке грунтовых вод. Однако кардинально ситуацию городские чиновники исправить не могут. Власти объясняют печальные метаморфозы, произошедшие в городе, уровнем воды в реке Дон, из-за чего якобы и топит дома.



– Людям уже чуть ли не в открытую говорят – а вы зачем строились в проблемной зоне? А кто строился-то? Многие получили дома по наследству, от своих родителей, бабушек и дедушек, которые, к слову, таких проблем не знали, - продолжают собеседники информагентства.



Горожане предполагают, что причиной печального явления стал целый комплекс проблем, которые в городе не решались годами.



– У нас многие считают, что дело не только в уровне Дона. Просто никто не занимался ни чисткой дренажных труб, через которые раньше вода спокойно уходила в реку, ни ликвидацией стихийных свалок, что у нас выросли как грибы. Вот такое отношение к экологии и привело к такому финалу, – рассказывают калачевцы.





Одной из причин затопления грунтовыми водами домов люди считают и вопиющую историю, связанную со сносом аварийных домов в Калаче-на-Дону, которая произошла в 2019 году. Тогда, напомним, подрядная организация сбросила в реку Гусиха десятки тонн строительного мусора. Горожане утверждают, что весь этот хлам до сих пор спокойно лежит на дне водоема.

Недавно отчаявшиеся жители Калача-на-Дону обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти их жилье. Взялись помочь людям и в волгоградском отделении общероссийского народного фронта. Общественники уже направили запросы в различные надзорные органы.



Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что дома в Калаче-на-Дону регулярно топит последние несколько лет. В январе 2024 года в городе началось очередное наводнение на десятках улиц – Революционная, Баррикадная, Демьяна Бедного, площади Павших борцов и других. Ряд других домов стал уходить под воду еще осенью прошлого года. Горожане опасаются, что с наступлением активной фазы паводка их домовладения станут еще более опасными и некомфортными для проживания.

Фото: волгоградского ОНФ и читателей V102.RU,

Видео: Подслушано. Калач-на-Дону