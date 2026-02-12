



В Волгоградской области сегодня, 12 февраля, прошли масштабные штабные тренировки по межведомственному взаимодействию перед весенним паводком. Как сообщает ИА «Высота 102», в отработке действий на случай ЦС из-за большой воды приняли участие сотрудники МЧС, дорожники, полиция, специалисты центра медицины катастроф, а также чиновники – в общей сложности более 400 человек.

Специалисты проверили готовность органов управления к оперативному реагированию в случае возникновения нештатных ситуаций в период весеннего половодья.

Особое внимание в ходе учений уделили проверке разработанных планов действий по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций. На особом контроле – отработка информационного взаимодействия между едиными дежурно-диспетчерскими службами, подготовка пунктов временного размещения.

В связи с морозами, большим количеством снега в зимний период, а также из-за перепадов температур, которые привели к образованию на поверхности земли ледяной корки, в Волгоградской области весной 2026 года прогнозируется сложная паводковая обстановк, что ставит перед органами власти всех уровней задачи по обеспечению комплексной безопасности жителей, населенных пунктов и инфраструктуры.

Регулярные учения и тренировки, согласно поставленным губернатором Андреем Бочаровым задачам, проводятся в регионе с 2014 года во всех муниципальных образованиях.