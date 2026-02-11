



В отделении Соцфонда по Волгоградской области предупредили об участившихся случаях мошенничества в отношении пенсионеров и получателей соцвыплат. Аферисты воспользовались индексацией пособий, которая проходила в январе-феврале, и теперь ищут жертв, предлагая им «проверить», правильно ли им начислены деньги.

В интернете или мессенджеры жителям рассылаются сообщения с предложением «проверить размер выплат после повышения» или получить «дополнительную индексацию». После этого их убеждают перейти по ссылке, установить приложение или подключить бот. После получения личных данных и кодов из смс мошенники получают доступ к деньгам и персональной информации.

В Соцфонде напоминают, что получить информацию по выплатам можно безопасными способами: на сайте Госуслуг, на сайте СФР, а также по бесплатному телефону 8-800-10-000-01 и в клиентских службах СФР или МФЦ. В связи с этим волгоградцев предостерегают от перехода по сомнительным ссылкам, установок приложений неизвестного происхождения и ввода своих личных данных на сторонних ресурсах.







