В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
«На променад – только с палками»: хищники потеряли страх перед людьми и пошли в волгоградские села

Общество 22.01.2026 19:31
0
22.01.2026 19:31


В Волгоградской области в течение ближайшего месяца проведут отстрел 25 особей диких животных. 

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказы облкомприроды, в заказнике «Задонский» Иловлинского района придется извести 6 шакалов и 4 лисиц. Решение о регулировании численности было принято из-за жалоб жителей хутора Яблонский и станицы Старогригорьевская на появление хищников на территории населенных пунктов. А в заказнике «Куланинский» Камышинского района количество хищников, которые попали в «расстрельный»  список, составило 15 особей. Это 8 шакалов, 5 лисиц и два волка. Шакалы и лисицы не дают спокойной жизни жителям населенных пунктов Бутковка, Щербаковка, Верхняя Куланинка, Воднобуерачное. 

Но самая опасная ситуация сложилась в отдаленном селе Бутковка. Местные жители видели здесь волков. Чтобы защитить здоровье и жизни селян от возможного нападения, было принято решение о регулировании численности зверей, которые, к тому же, изводят птицу и скотину.

Корреспондент ИА «Высота 102» побеседовал с жителями Воднобуерачного, которые подтвердили – житья от этих шакалов и лисиц нет.

Вы не представляете, какую они нам «музыку» устраивают каждый вечер, – поделились собеседники информагентства. – Сидят в оврагах и воют без конца. Да ладно, если бы просто выли. Вечером на улицы села в одиночку у нас не выходят – на променад только с палками для скандинавской ходьбы и по несколько человек. Хорошо, что шакалы – трусливые, в принципе, их легко напугать, на человека они нападать боятся. А вот со скотиной они вполне могут справиться. Сколько было случаев, когда шакалы перегрызали овец.

Немало проблем для селян приносят и лисы. Эти звери больше специализируются на птице – курах, утках, гусях. Хищники промышляют на окраинах, где их излюбленное дело - залезть в курятник и унести с собой максимальное количество добычи. 


Несут лисы и более серьезную опасность. Эти животные могут переносить смертельную инфекцию – бешенство. 

У нас такое уже было – если лиса даже чуть поцарапает птиц, мы все равно вынуждены их забивать и сразу утилизировать. Никто не знает же, а вдруг у лисы – бешенство? – продолжают местные жители. 

По их словам, дикие животные приносят и другие проблемы. 

Сколько у нас машин побилось от косуль или кабанов, которые неожиданно выбегают на дорогу, и не сосчитать. Ладно автомобили, но и люди могут пострадать. А про посевы и говорить нечего. Вот выращивает фермер арбузы, а потом туда придет стадо кабанов из голов тридцати-сорока, и нет плантации, а человек остался без прибыли. При этом люди фактически беззащитны перед такими разорителями – ни в коем случае их нельзя истреблять без разрешения, за это будет штраф. Правда, несколько лет назад численность кабанов тоже сократили, хоть с ними  стало полегче, – вспоминают селяне. 


Между тем, ситуация с теми же шакалами остается напряженной. В декабре в Камышинском районе мероприятия по регулированию их численности уже проходили. Но количество шакалов, утверждают люди, вновь увеличивается. Нашествие этих животных люди стали наблюдать несколько лет назад.

Предположительно, они могли перебраться с левобережья по замерзшей Волге. Теперь пошли уже вглубь, за наше Воднобуерачное и дальше. Если не следить за их численностью, люди в селах вообще могут остаться без пропитания. А как в деревне жить без своих курочек и свиней? – задаются вопросом селяне.

К слову, шакалы также являются переносчиками вируса бешенства. Год назад один такой хищник забрался на территорию промзоны в Красноармейском районе Волгограда. Проявлявшее агрессию животное пришлось уничтожить. Выяснилось, что шакал был болен смертельной инфекцией. 

Фото сгенерировано ИИ

Комментарии
