Эксперты зафиксировали «возрождение» интереса россиян к ипотеке





Аналитики ВТБ зафиксировали увеличение выдачи ипотеки в России в ноябре 2025 года. По предварительным оценкам, за этот месяц российские банки выдали порядка 500 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья – на 3% больше, чем в октябре текущего года.

Примечательно, что по сравнению с ноябрем 2024 года рост составил более чем 90%. Данный факт эксперты объясняют эффектом «низкой базы»: в 2024 году рынок активно перестраивался после завершения массовой программы господдержки.

Всего с начала этого года объём выданной ипотеки в России, по оценкам экспертов, составил более 3,6 трлн рублей. Но, несмотря на активное восстановление сегмента в последние месяцы, этот показатель на 20% ниже результата за 11 месяцев 2024 года. Основным драйвером остаётся «семейная» ипотека – по итогам ноября ее доля в общем объеме составила 68%.

К концу 2025 года, полагают аналитики, в России будет выдано в общей сложности 4,2 трлн рублей ипотечных кредитов против. Для сравнения – в 2024 году объем составил более 4,8 трлн рублей.

– Рынок ипотеки демонстрирует чёткую тенденцию к восстановлению. После падения почти на 40% в 2024 году, сжатие рынка в 2025-м, по нашим оценкам, замедлится до 13%, а в следующем году мы прогнозируем уже его рост, – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», ожидается, что в 2026 году выдачи ипотеки в России могут вырасти примерно на четверть, достигнув к концу года 5,3 трлн рублей. При этом, полагают аналитики, сегмент станет более сбалансированным: если сейчас рынок вытягивают государственные кредиты в основном, то в новом году ожидают активизацию рыночной ипотеку.