Как отличить настоящий госпаблик от фейка в соцсетях





Официальные страницы госучреждений Волгоградской области стали главным каналом связи власти с жителями. Но с ростом их популярности активизировались и мошенники, создающие фейковые аккаунты.

Чтобы проверить, настоящий ли паблик, найдите под названием сообщества метку «Госорганизация». Она присваивается только после проверки через Госуслуги и гарантирует, что страница принадлежит официальному ведомству — будь то администрация, поликлиника или школа. Подделать такой значок невозможно.

Госпаблики созданы для двух целей:

· Достоверная информация. Здесь публикуют только проверенные новости, анонсы и разъяснения — никаких фейков.

· Прямой диалог. Через сообщество можно задать вопрос, пожаловаться или внести предложение властям.

Сейчас в Волгоградской области работает около 5,6 тысячи официальных госпабликов. Их общая аудитория превышает 3,7 миллиона подписчиков. По мнению глава ЦУР Олега Егорушина, такая система позволяет властям оперативно реагировать на запросы жителей. Губернатор Андрей Бочаров не раз подчеркивал: учитывать мнение людей при решении стратегических задач — основа развития региона.