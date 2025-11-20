В Волгоградской области добавят 4,1 млрд рублей на здравоохранение

20 ноября в Волгоградской области вслед за бюджетом региона депутатами принят и бюджет территориальной программы бесплатного оказания медицинской помощи. Парламентарии пообещали добавить на здравоохранение граждан 4,1 млрд рублей.
Согласно опубликованным данным, в целом расходы территориальной программы составят 62 млрд 850 млн рублей при фактическом обеспечении в 59,9 млрд рублей. В доходах программы учтены в том числе и средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Доходы и расходы последнего составят почти 48,3 млрд рублей.
Фото из архива ИА «Высота 102»