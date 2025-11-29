Двое детей пострадали в ДТП в Волгоградской области

Девочки 11 и 16 лет пострадали в двух ДТП, которые произошли накануне в Волгоградской области. Несовершеннолетние, по данным ГУ МВД России по региону, получили травмы в Жирновском и Ленинском районах.

Так, в Жирновском районе накануне днем на 36 км автодороги «Калининск-Жирновск-Котово-Камышин» столкнулись Renault Duster и «ВАЗ-2114». Пострадала 11-летняя пассажирка отечественной легковушки.





В Ленинском районе в селе Заплавное ближе к вечеру на пересечении ул. Гагарина и ул. Ленинской дорогу не поделили Toyota и Renault Logan. На этот раз пострадала 16-летняя пассажирка Renault.

Несовершеннолетних доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области