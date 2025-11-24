Экологи отберут пробы химозного воздуха в районах Волгограда

В Волгограде местные жители вторые сутки жалуются на нестерпимый химозный запах на улицах. Жалобы поступают в редакцию ИА «Высота 102» от читателей из всех районов областного центра. Присоединяются к ним и жители города-спутника Волгограда – Волжского. В облкомприроды на вторые сутки «химатаки» пообещали, что эксперты произведут исследования качества воздуха в региональной столице.

Напомним, что жители Волгограда и Волжского отмечают, что запах особенно сильно ощущается в ночные и утренние часы. Жители региона сравнивают удушающую вонь с запахом паленой шерсти. По словам волгоградцев, вторые сутки они не открывают окна и не проветривают помещения.

По сообщению профильного комитета администрации Волгоградской области, качество воздуха будет исследовано во всех районах Волгограда. При этом в облкомприроды вновь отмечают, что явление может быть связано с чередой туманов в региональной столице и с отсутствием ветра.

– На территории Волгоградской области сохраняются сложные метеорологические условия, характеризующиеся безветренной погодой и туманом. Такие условия препятствуют перемещению воздушных масс и рассеиванию различных запахов, – уверены специалисты. – Специалистами РЦЭК организован выезд с целью отбора проб воздуха в разных районах Волгограда с последующей оценкой соответствия взятых образцов нормативам.

Напомним, ранее специалисты облкомприроды заявляли, что качестве воздуха в Волгоградской области соответствует нормативам. В ГУ МЧС России по региону в свою очередь заявляли об отсутствии пожаров, которые могли бы стать причиной химозного запаха.