В Волгограде изменено движение четырех трамваев





В Волгограде по техническим причинам временно изменены границы движения трамвая маршрутов N°5, N°7, N°10 и N°12. Об этом проинформировало АО «ЭлектроТранспорт Плюс». В частности, трамвай N°5 курсирует в границах остановок Радомская ул. - Детский центр, трамвай N°7 - в границах остановок ул. КИМ - Школа N°36.

Трамваи N°10 и N°12 осуществляют движение на участке Жилгородок - ул. Хорошева, школа N°36 - Детский центр. Об изменении ситуации пассажирам сообщат дополнительно.