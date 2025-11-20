Происшествия

В Волгограде изменено движение четырех трамваев

Происшествия 20.11.2025 16:08
В Волгограде по техническим причинам временно изменены границы движения трамвая маршрутов N°5, N°7, N°10 и N°12. Об этом проинформировало АО «ЭлектроТранспорт Плюс». В частности, трамвай N°5 курсирует  в границах остановок Радомская ул. - Детский центр, трамвай N°7 -  в границах остановок ул. КИМ - Школа N°36.

Трамваи N°10 и N°12 осуществляют движение на участке  Жилгородок - ул. Хорошева, школа N°36 - Детский центр. Об изменении ситуации пассажирам сообщат дополнительно.

