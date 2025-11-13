В Волгограде риелтор спасла квартиру бабушки от мошенников





78-летняя жительница Кировского района Волгограда чуть не лишилась жилья, поверив телефонным мошенникам. В мессенджере пенсионерке позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, под предлогом зафиксированных несанкционированных операций с её счетами, убедил перевести денежные накопления на «безопасный счет». Женщина так и сделала и осталась без 855 тысяч рублей.

Но мошенникам этого было мало. Они стали убеждать пенсионерку в необходимости продажи квартиры, поясняя, что в настоящее время некие злоумышленники уже пытаются совершить незаконную сделку и их необходимо опередить, а полученные деньги также перевести на «безопасные счета».



Женщина для продажи квартиры обратилась к риелтору, однако сотрудники агентства заподозрили неладное и обратились в полицию. Прибывшие полицейские разъяснили потерпевшей, что она стала жертвой мошенников. Сделку по продаже квартиры удалось предотвратить.



Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Покушение на мошенничество».





