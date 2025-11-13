Происшествия

В Волгограде риелтор спасла квартиру бабушки от мошенников

Происшествия 13.11.2025 06:13
0
13.11.2025 06:13


78-летняя жительница Кировского района Волгограда чуть не лишилась жилья, поверив телефонным мошенникам. В мессенджере пенсионерке позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, под предлогом зафиксированных несанкционированных операций с её счетами, убедил перевести денежные накопления на «безопасный счет». Женщина так и сделала и осталась без  855 тысяч рублей.

Но мошенникам этого было мало. Они стали убеждать пенсионерку в необходимости продажи квартиры, поясняя, что в настоящее время некие злоумышленники уже пытаются совершить незаконную сделку и их необходимо опередить, а полученные деньги также перевести на «безопасные счета».

Женщина для продажи квартиры обратилась к риелтору, однако сотрудники агентства заподозрили неладное и обратились в полицию. Прибывшие полицейские разъяснили потерпевшей, что она стала жертвой мошенников. Сделку по продаже квартиры удалось предотвратить.

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Покушение на мошенничество».


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
13.11.2025 06:13
Происшествия 13.11.2025 06:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2025 15:42
Происшествия 12.11.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2025 13:49
Происшествия 12.11.2025 13:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2025 10:59
Происшествия 12.11.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2025 10:51
Происшествия 12.11.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2025 09:25
Происшествия 12.11.2025 09:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.11.2025 18:28
Происшествия 11.11.2025 18:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.11.2025 15:47
Происшествия 11.11.2025 15:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.11.2025 14:44
Происшествия 11.11.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.11.2025 12:42
Происшествия 11.11.2025 12:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.11.2025 09:57
Происшествия 11.11.2025 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.11.2025 06:32
Происшествия 11.11.2025 06:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2025 12:43
Происшествия 10.11.2025 12:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2025 12:14
Происшествия 10.11.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2025 10:10
Происшествия 10.11.2025 10:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:32
В Волгограде по техническим причинам встало движение трамваев №2Смотреть фотографии
09:15
31-летнего волгоградца задержали за запретное видео с детьмиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:49
По указу Путина полк в Волгоградской области стал гвардейскимСмотреть фотографии
08:27
Соседнюю с Волгоградской область атаковали украинские БПЛАСмотреть фотографии
08:13
Волгоградская облдума закупает 400 полотенецСмотреть фотографии
07:46
Объем расходов жителей на коммуналку подсчитал ВолгоградстатСмотреть фотографии
07:18
Яблоки, огурцы и детское питание попали в топ-3 по подорожаниюСмотреть фотографии
06:55
В России начнёт действовать ГОСТ на места для выгула и дрессировки собакСмотреть фотографии
06:27
Погибшего в ДНР штурмовика Сергея Свиридова похоронят в УрюпинскеСмотреть фотографии
06:13
В Волгограде риелтор спасла квартиру бабушки от мошенниковСмотреть фотографии
05:48
В Волгограде отец и сын подали в суд на оператора из-за проблем с интернетомСмотреть фотографии
21:40
Росстат разглядел в Волгоградской области снижение цен на бензинСмотреть фотографии
21:23
Волгоградцы завершили выступления в Казани на чемпионате России по плаваниюСмотреть фотографии
21:00
Прения сторон, последнее слово Пака и вердикт присяжных: все подробности из судаСмотреть фотографии
20:11
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об опасных и затяжных туманахСмотреть фотографии
19:30
В Волгограде с 1 декабря на 57% подорожают социальные проездныеСмотреть фотографии
18:43
Деньги на самолеты: открывается выставка о помощи саратовцев воюющему СталинградуСмотреть фотографии
18:06
Волгоградец Кирилл Киватцев с победы начал турнир в ИталииСмотреть фотографии
17:46
Скончался директор новоаннинской школы №2 Владимир БорозденкоСмотреть фотографии
17:32
В Волжском мамашу-алкоголичку отправили в колонию за истязания грудничкаСмотреть фотографии
17:03
«Снисхождения не заслуживает»: присяжные признали водителя BMW Пака виновнымСмотреть фотографии
16:06
Участников перестрелки на ул. Штеменко нашли и задержали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
ДТП из-за бутылки? Фура с огурцами протаранила два авто в ВолжскомСмотреть фотографии
15:39
Гендиректора ростовского водоканала осудили за разглашение гостайныСмотреть фотографии
15:18
Андрей Бочаров обсудил с чиновниками балансировку бюджета на 2026 годСмотреть фотографии
15:02
В Жирновске ордена Мужества передали родным погибших участников СВОСмотреть фотографии
14:44
Т2 запустила бренд T2 AdTech – нового игрока на рекламном рынкеСмотреть фотографии
14:07
Двоих зумеров в Волжском поймали после серии дерзких краж из магазиновСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
Волгоградский Детфонд объявил о приеме заявок на участие в литпремии им. БогомоловаСмотреть фотографии
13:22
«К убийству я не был готов»: водитель BMW Пак выступил на суде с последним словомСмотреть фотографии
 