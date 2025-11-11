Горящий цыганский дом под Волгоградом попал на видео

В сети появились кадры начала пожара в доме в поселке Паромный Волжского. Из здания, из которого идет дым, выбегали люди. Очевидцы утверждают, что горел цыганский дом.
В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что пожар в поселке произошел еще вечером 9 ноября. Сообщение поступило в 19-36 ч.
- Горел по всей площади дом размером 6 на 10 метров. Пожар ликвидировали в 22:28 ч, - прокомментировали в регуправлении.
В пожаре никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.
Видео Я люблю Волжский t.me