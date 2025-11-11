Происшествия

Две бутылки водки достались бесплатно камышанину с пистолетом

11.11.2025 18:28
В Камышине задержан мужчина, который украл товар в магазине, а, когда его пытались остановить, достал пистолет.  Произошедшее сняла камера, установленная в торговом зале. 

На кадрах видно, как мужчина с  бутылками спиртного быстро проходит мимо кассы, не оплатив товар. Когда сотрудница магазина попыталась остановить его на выходе, он достал предмет, похожий на пистолет, пригрозив ей, и скрылся. Подозреваемый в совершении преступления вскоре был задержан. 

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, им оказался 33-летний, неработающий, ранее судимый житель города Петров Вал. У задержанного полицейские изъяли пневматический пистолет, а также похищенные товары.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ – «Разбой». Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. За разбой ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. 

Видео и фото ГУ МВД по Волгоградской области

20:42
Способные все закончились? В Волгограде четвертый раз ищут реставратора зала обкома КПСССмотреть фотографии
20:18
Коллеги Оксаны Лукониной прокомментировали ее уход из ВГИИКаСмотреть фотографии
19:59
Волгоградские пловцы берут медали на чемпионате РоссииСмотреть фотографии
19:49
В ВолгГМУ бюджетные места заменят на целевыеСмотреть фотографии
18:54
«Мы даже не выполняем план»: нашумевшая «черная пятница» не оправдала ожиданий продавцов из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:37
Оксана Луконина покидает пост и.о. ректора ВГИИКаСмотреть фотографии
18:30
Легенда волгоградского футбола Валерий Бурлаченко стал главным тренером «Ротора-2» Смотреть фотографии
18:23
В Камышине родным погибших военных передали наградыСмотреть фотографии
18:09
Новые кадровые назначения произошли в мэрии ВолжскогоСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде школа № 19 выплатит 170 тыс. рублей за увечья учениковСмотреть фотографии
17:13
Родителей подростка накажут за распыление перцового баллончика в школе ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
От Быково до Палласовки: лучшие семьи региона встретились в финале конкурса «Кухня без границ»Смотреть фотографии
16:19
В Волгограде на острове Голодном завершился ремонт канализационного коллектораСмотреть фотографии
16:16
Рецидивистку Калиточку осудили в Волгограде по трем статьямСмотреть фотографии
15:47
Горящий цыганский дом под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Андрей Бочаров поздравил митрополита Германа с 88-летиемСмотреть фотографии
15:12
Бастрыкин откликнулся на беды тонущего в кипятке аварийного дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:04
Волгоградцев предупредили об усилении магнитной бури до уровня G4Смотреть фотографии
14:44
Охотник случайно застрелил приятеля в лесу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
Останки офицеров Вермахта обнаружила ФСБ в волгоградском офисе Народного союза ГерманииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Дома престарелых в Волгоградской области с 1 января переименуютСмотреть фотографии
13:19
Экс-чиновница мэрии Волгограда Елисеева снова обжаловала продление под стражейСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцы остались без связи из-за сбоя работы операторов 11 ноябряСмотреть фотографии
13:14
Новый год без долгов: волгоградцам аннулируют накопленные пени за ЖКУСмотреть фотографии
13:07
Миронов предложил Мишустину удвоить фиксированную часть пенсий россиянСмотреть фотографии
12:53
Интрига до конца, травмы и красная карточка: «Динамо-Синара» в захватывающем волжском дерби сыграло вничью с «Ладой»Смотреть фотографии
12:46
28 волгоградцев оштрафовали за парковку на берегу ВолгиСмотреть фотографии
12:42
В Волжском прокуратура займётся лихачом без прав, задавившим подросткаСмотреть фотографии
11:23
Поселок под Волгоградом лишили прибранного к рукам участка лесаСмотреть фотографии
11:18
Волгоград вошел в топ-10 городов для отдыха в ноябреСмотреть фотографии
 