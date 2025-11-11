Две бутылки водки достались бесплатно камышанину с пистолетом





В Камышине задержан мужчина, который украл товар в магазине, а, когда его пытались остановить, достал пистолет. Произошедшее сняла камера, установленная в торговом зале.

На кадрах видно, как мужчина с бутылками спиртного быстро проходит мимо кассы, не оплатив товар. Когда сотрудница магазина попыталась остановить его на выходе, он достал предмет, похожий на пистолет, пригрозив ей, и скрылся. Подозреваемый в совершении преступления вскоре был задержан.