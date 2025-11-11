Две бутылки водки достались бесплатно камышанину с пистолетом

В Камышине задержан мужчина, который украл товар в магазине, а, когда его пытались остановить, достал пистолет. Произошедшее сняла камера, установленная в торговом зале.
На кадрах видно, как мужчина с бутылками спиртного быстро проходит мимо кассы, не оплатив товар. Когда сотрудница магазина попыталась остановить его на выходе, он достал предмет, похожий на пистолет, пригрозив ей, и скрылся. Подозреваемый в совершении преступления вскоре был задержан.
Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, им оказался 33-летний, неработающий, ранее судимый житель города Петров Вал. У задержанного полицейские изъяли пневматический пистолет, а также похищенные товары.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ – «Разбой». Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. За разбой ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Видео и фото ГУ МВД по Волгоградской области
