Погибшего в ДНР штурмовика Сергея Свиридова похоронят в Урюпинске

В Волгоградской области сегодня, 13 ноября, простятся с Сергеем Свиридовым, погибшим в ДНР. Печальную новость сообщили в администрации Урюпинска. Сергей Свиридов родился и жил в столице российской провинции, заключил контракт и отправился на СВО, где воевал в звании гвардии рядового штурмовой роты. Погиб урюпинец при выполнении боевого задания в селе Нелеповка. Воину было 43 года. У него осталась мать.
Траурная церемония пройдет в сквере Павших борцов, а похоронят героя в хуторе Попов.
Фото администрации Урюпинска t.me