В Волгограде задержали скупщика банковских карт

Полицейские задержали в Волгограде 22-летнего местного жителя, который подозревается в покупке и перепродаже банковских карт для мошеннических операций, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Скупщик ранее уже был судим, несмотря на свой возраст. При обысках у него изъяты мобильные телефоны, деньги и десятки банковских карт. Эти средства платежа, по версии следствия, впоследствии использовались для транзакции денежных средств, полученных мошенническим путем.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 187 УК РФ (Приобретение либо передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и (или) доступа к нему для осуществления неправомерных операций). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Оперативники устанавливают, кому задержанный передавал банковские карты.

