



В Михайловке Волгоградской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих цыган, избивших водителя на местной заправке. Как сообщает ИА «Высота 102», Яну, Виктору и Тае Панченко грозит до 8 лет тюрьмы. Они обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц.

- 21 декабря 2024 года на автозаправочной станции в городе Михайловке между водителями произошел конфликт из-за очередности. Во время словесной перепалки один из нападавших схватил потерпевшего со спины, удерживая его, а затем женщина нанесла ему удар палкой по спине, от которого мужчина упал на землю, - рассказали журналистам в СУ СК России по Волгоградской области.

Однако на этом цыгане не остановились. Они продолжили добивать водителя руками, ногами и палками.

В результате пострадавший попал в больницу, где у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, многочисленные ушибы, ссадины и кровоподтеки.

Сразу после происшествия в местный цыганский анклав нагрянули правоохранители. Вскоре были задержаны и подозреваемые в избиении мужчины.

Отметим, на сегодняшний день расследование завершено. Обвинительное заключение направлено в суд.