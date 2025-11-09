Спорт

Матч «Ротора» и «Шинника» стартовал на «Волгоград Арене»

09.11.2025 16:11
На «Волгоград Арене» начался матч  18-го тура Первой лиги -   «Ротор» принимает дома «Шинник». Пришедшим пораньше болельщикам было, чем занять себя в ожидании игры. Автограф-сессии провели легенда сине-голубых Валерий Бурлаченко и олимпийский чемпион Максим Опалев.

Зрители также могли насладиться выступлением кавер-группы, разукрасить свои мордашки аква-гримом, а также сфотографироваться с человеком-газоном, белкой и ходулистами.


К сожалению, и сегодня на стадионе наблюдались проблемы с интернетом. В связи с чем болельщиков просили заранее распечатать билеты, чтобы без задержек пройти на территорию арены. Также в связи с нестабильной работой интернета в Волгограде сегодня не работала точка продаж атрибутики на стилобате сектора С.

А перед матчем на поле прошла церемония награждения победителей первенства Волгоградской области среди команд 2009 года рождения. Награды футболистам «Ротора-Сталинграда», который возглавляет Владимир Горюнов, вручили гендиректор СК «Ротор» Андрей Кривов и легенда «Ротора» Владимир Файзулин.

Фото Геннадия Гуляева

