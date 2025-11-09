«Казалось, что шансов почти нет»: волгоградцы вернули к жизни страдающего от онкологии жеребца





Со стороны жизнь породистого жеребца Мига могла показаться сказкой. Свежий воздух, просторы, раскинувшийся перед глазами Дон, отсутствие забот и тяжелого труда… Однако подобная безмятежность, мечта немалого количества людей, привела сильного активного коня к деградации. В свои двенадцать лет он еще был способен на многое, но время уходило безвозвратно. До тех самых пор, пока он не обрел новых хозяев, вернул себе былую форму и занял место лидера. Казалось, что в его судьбе настала долгожданная светлая полоса. Но вскоре орловец столкнулся с последствиями тяжелого заболевания и едва не завершил свой жизненный путь.

Миг, а в быту Миша или Мишаня, - сбывшаяся мечта многих конников. Чистопородный жеребец – орловец картинной серой масти - буквально сошел со страниц детских сказок о принцах, которые мчатся на скакуне за своими избранницами, или с киноэкранов, где командир на белом коне ведет в атаку лихой эскадрон.

- Когда мы начинали заниматься конным делом, сразу же установили два правила – никаких жеребцов и жеребят. При создании конюшни мы брали только взрослых лошадей. Нам казалось, что «детский сад» только лишь принесет нам дополнительные хлопоты, - рассказывает руководитель Центра военно-спортивной подготовки «Щит» Дмитрий Антонов. – Но Господь распорядился иначе. Первым сюрпризом стал Феникс – родившийся два дня назад жеребенок, найденный в лесу без матери и попавший к нам в обессиленном состоянии. Выкормив и вырастив его, мы нарушили свою первую заповедь.

Сочтя это происшествие случайностью (не бросать же Феникса в беде), Дмитрий Антонов зарекся - больше никаких отступлений. Но, как известно, для того, чтобы рассмешить Бога, нужно рассказать ему о своих планах. Когда руководителю конного центра предложили забрать ненужного в хозяйстве орловца, мужчина и не представлял, какой поворот его ждет впереди.

- В первый раз я сразу же отказался от предложения. Орловец, двенадцать лет... Возникает немало вопросов к его физическому состоянию. Затем раздался второй звонок от друга из конной полиции с тем же вопросом. Снова отказ. Когда со мной связался один из офицеров, я сказал в сердцах: «Да что ж такое». На всякий случай взял номер телефона и созвонился с владельцем жеребца. Оказалось, что все не так уж и плохо, как показалось сначала. Ухоженный конь не был перегружен работой, так как его владелец – не конник, а охотник, и что делать с таким животным он попросту не знает.





Даже после разговора с владельцем Мига волгоградец все еще рассчитывал отказаться от предложения. И все-таки любопытство взяло верх. Подготовив коневоз, Дмитрий Антонов приехал на знакомство с животным, которое ему сулила сама судьба.

- Больше всего меня смущал возраст жеребца. В это время они уже, как правило, не кастрируются, а, значит, являются источником повышенной опасности в условиях, в которых содержится табун и происходит тренировочный процесс. И все же я решил на него посмотреть. При встрече увидел поистине пасторальную картину. Берег Дона, огромный конь белого цвета. Племенной орловец, красивый, чистопородный, «краснокнижный». Сена, солнца, неба, воздуха, свободы – всего в его жизни было вволю. Своих собратьев он не видел уже несколько лет, но в силу возраста и флегматичного настроя это его не беспокоило.

При осмотре Мига волгоградец заметил то, что еще не раз заставило его обдумать свой выбор. Под хвостом жеребца Дмитрий Антонов обнаружил меланосаркому – раковую опухоль, возникающую у коней серой масти из-за генетической предрасположенности.

- В ветеринарии чисто технически возможно сделать операцию по удалению меланомы. Но она сложна в техническом смысле и, к сожалению, не всегда приносит желаемых результатов, - отмечает коневод. – У Мига образование было не так заметно, но я понимал, что в активной фазе оно может увеличиваться до размера футбольного мяча, вызывать сужение сфинктера, провоцировать нарушения в работе кишечника и других внутренних органов, что в свою очередь приводит к печальным последствиям. Но Миг жил с этой болезнью достаточно давно, и это давало надежду на то, что так будет и в дальнейшем.





Несмотря на все «но», уже вскоре Миг уехал в новый дом и приступил к восстановлению после размеренной жизни – на первых порах он учился не только бегать, но даже правильно дышать.

- Мы ни разу не пожалели о своем решении, ведь Миг продемонстрировал отличную обучаемость и очень устойчивую психику. Он не был слишком агрессивен, поэтому мы не создавали для него особых ограничений. Единственное, он не выпускался в табун, так как мог начать устанавливать свои порядки, травмировать часть коней и покрывать кобыл, - объясняет руководитель Центра «Щит». – Постепенно наш новый постоялец вернулся в хорошую форму и стал лидером в кавалерийском эскадроне, который участвует в военно-исторических реконструкциях и снимается в кино. В этих случаях у лошадей достаточно много стрессовых факторов, а наличие жеребца резко меняет картину. Для того, чтобы табун пошел вперед и выполнял все команды, необходимо, чтобы эти команды выполнял он. Надо сказать, что со своей ролью Миг справлялся на все 100%.

Когда жизнь Миши (так ласково называют Мига сотрудники центра) вошла в устойчивую колею, серьезная болезнь вышла на первый план и затмила все новые обстоятельства. Жеребец, еще недавно рассекавший по тренировочной площадке, слег буквально в одночасье и, казалось, стремительно терял шансы не только на восстановление, но и на саму жизнь.

- Время от времени меланома давала о себе знать. Были легкие травмы, рассечения. Когда она начинала вести себя неадекватно, мы проводили чистки, убирали гнойники и некрозы, делали перевязки, - говорит Дмитрий Антонов. – В отсутствии методик полного излечения мы поддерживали Мига в нормальном состоянии. Но в прошлом году и в его, и в нашей жизни все резко развернулось. По непонятной нам причине меланосаркома буквально за два-три дня раздулась до невообразимых размеров. Конь не мог сходить в туалет, отказывался от еды и просто лежал. Честно говоря, в тот момент мы боялись, что он может больше попросту не встать.

На опасной развилке волгоградцы решили биться за жизнь Мига до конца. Сражаться с болезней был настроен и он сам - конь позволял хозяевам проводить сложные перевязки и не оставлять себя без движения.

- Две недели мы ухаживали за ним в круглосуточном режиме – делали клизмы, проводили перевязки, поднимали Мига и водили его. Ему было откровенно плохо, и за короткое время он потерял в весе 70 килограммов – практически одну восьмую от своего первоначального веса. Из ширококостного красавца Миг превратился в «дряхлого старика» с обвисшей кожей и торчащими ребрами. Но все же Мишаня не сдался, и после непростых процедур и удаления части опухоли наконец пошёл на поправку.

Возвращение к нормальной жизни растянулось на целый год. Возрастной конь постепенно прибавлял в массе и в который раз учился базовым навыкам.

- Даже при хорошем питании и рассчитанных физических нагрузках восстановление веса у возрастных коней идет достаточно тяжело, - комментирует волгоградец. – Над возвращением Мигу его прежней формы мы работали около года. Каждый день. Ему пришлось заново учиться дышать, осваивать активные аллюры - рысь и галоп. Сейчас я могу сказать, что мы справились и существенно продлили животному жизнь. Весной наш Миг отметит свое 19-летие. Солидный возраст, который все-таки не ощущается им, как тяжелая ноша.

Сложные судьбы объединили многих постояльцев центра. Так, сотрудники комплекса вернули к жизни жеребенка, попавшего в руки специалистов в крайне ослабленном состоянии. Порой казалось, что у животного, которое еще в младенчестве осталось без матери, нет шансов на спасение. Но вопреки самым пессимистичным прогнозам Феникс не просто выжил, но и занял свое место в табуне. После долгих скитаний в центре «Щит» обосновалась и отвергнутая животными лошадь по кличке Аля. Потеряв зрение, она все-таки вернулась к активной жизни, обрела надежного друга и даже стала мамой резвой кобылки Апрельки. Немало испытаний выпало также на долю коня Ориона, который по счастливой случайности не погиб на вольных хлебах и вновь оказался рядом с человеком.

