



При первых проявлениях простуды рука многих горожан незамедлительно тянется за сосудосуживающими каплями. Однако врачи бьют тревогу - только за последние девять месяцев россияне потратили на их покупку 28,9 миллиардов рублей. Почему подобные лекарства обрели такую популярность у горожан? Правда ли, что их регулярное использование вызывает зависимость и приводит к весьма печальным последствиям для организма? И можно ли легко и безболезненно проститься с каплями, буквально открывающими второе дыхание? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» спросили волгоградского врача-оториноларинголога Ольгу Абдурахманову.

Эффект назальных капель – быстрое снятие заложенности носа и хотя бы временное избавление от текущего в платок «водопада», делает их в глазах пациентов практически незаменимым спутником жизни.

- Действие таких препаратов заключается в сужении кровеносных сосудов слизистой полости носа, - объясняет ассистент кафедры оториноларингологии ВолгГМУ Ольга Абдурахманова. – В результате отек действительно снижается, а носовое дыхание улучшается. При этом важно помнить, что сосудосуживающие капли борются с заложенностью носа , восстанавливают функцию слуховой трубы, но при этом не влияют на причину самого заболевания. Они являются хорошими дополнительными помощниками в лечении, но использовать их можно только по назначению врача с учетом дозы и возрастной категории заболевшего.

За обывательским диагнозом «насморк» скрывается немало разных состояний, требующих не только профессионального осмотра, но и специального лечения.

- Под понятием «насморк» нужно различать заболевания, которые связаны с выделением из носа слизи или гноя. Иногда выделений может и не быть, а основной жалобой пациентов становится выраженное затрудненное дыхание через нос, - комментирует врач-оториноларинголог – В этом случае важно не заниматься самолечением. Но, к сожалению, практика показывает, что многие люди ориентируются не на официальные назначения специалистов, а на «сарафанное радио» - что понравилось одному, используют и другие.





Волгоградцам напоминают, что сосудосуживающие спреи и капли можно использовать не больше пяти дней. Следующие впрыскивания препарата, как рукой снимающего надоевшие симптомы, рискуют вызвать зависимость и замкнуть круг.

- Действующие вещества таких лекарств влияют не только на сосуды в полости носа. Это может привести к повышению давления, головным болям, а, самое опасное, к медикаментозному отравлению, в особенности у детей - комментирует Ольга Абдурахманова. – Увы, но на практике мы нередко сталкиваемся с тем, что жители используют сосудосуживающие капли не месяцами, а годами! Таким пациентам кажется, что без лекарств их нос уже не способен дышать. И, к сожалению, при постоянном использовании препаратов сосуды действительно теряют способность к саморегуляции и вместо желаемого сокращения начинают увеличиваться. Подобный извращенный эффект приводит к развитию вазомоторного, атрофического, хронического гипертрофического ринитов, а также к рецидивирующим кровотечениям из носа.





Всем тем, кто не представляет выход из дома без носовых капель, кажется, что резкий отказ от них подобен смерти. Однако врачи уверяют, что прощание с привычкой хотя и не безболезненно, но вполне реально.

- Вопрос, как же нам уйти от использования капель, звучит на приемах очень часто, - подтверждает врач. – Если пациент применял их месяц-два, то уйти от привычки достаточно просто. Проснувшись, достаточно выйти на балкон подышать свежим воздухом или принять контрастный душ для улучшения регуляции тонуса всех сосудов. Но у людей с более солидным «стажем» часто происходит необратимое изменение слизистой - гиперплазия. И в этом случае спасением от постоянной заложенности носа становится хирургическое лечение- лазерная, ультразвуковая и радиоволновая хирургия. Наверное, любителям самостоятельно назначать себе лечение нужно непременно знать о таких последствиях и делать свой выбор более осознанно.

Фото из архива V102.ru