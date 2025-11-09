Общество

От повышения давления до кровотечений: врач рассказала об опасности неконтролируемого приема назальных капель

Общество 09.11.2025 16:39
0
09.11.2025 16:39


При первых проявлениях простуды рука многих горожан незамедлительно тянется за сосудосуживающими каплями. Однако врачи бьют тревогу - только за последние девять месяцев россияне потратили на их покупку 28,9 миллиардов рублей. Почему подобные лекарства обрели такую популярность у горожан? Правда ли, что их регулярное использование вызывает зависимость и приводит к весьма печальным последствиям для организма? И можно ли легко и безболезненно проститься с каплями, буквально открывающими второе дыхание? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» спросили волгоградского врача-оториноларинголога Ольгу Абдурахманову.

Эффект назальных капель – быстрое снятие заложенности носа и хотя бы временное избавление от текущего в платок «водопада», делает их в глазах пациентов практически незаменимым спутником жизни.

- Действие таких препаратов заключается в сужении кровеносных сосудов слизистой полости носа, - объясняет ассистент кафедры оториноларингологии ВолгГМУ Ольга Абдурахманова. – В результате отек действительно снижается, а носовое дыхание улучшается. При этом важно помнить, что сосудосуживающие капли борются с заложенностью носа , восстанавливают функцию слуховой трубы, но при этом не влияют на причину самого заболевания. Они являются хорошими дополнительными помощниками в лечении, но использовать их можно только по назначению врача с учетом дозы и возрастной категории заболевшего.

За обывательским диагнозом «насморк» скрывается немало разных состояний, требующих не только профессионального осмотра, но и специального лечения.

- Под понятием «насморк» нужно различать заболевания, которые связаны с выделением из носа слизи или гноя. Иногда выделений может и не быть, а основной жалобой пациентов становится выраженное затрудненное дыхание через нос, - комментирует врач-оториноларинголог – В этом случае важно не заниматься самолечением. Но, к сожалению, практика показывает, что многие люди ориентируются не на официальные назначения специалистов, а на «сарафанное радио» - что понравилось одному, используют и другие.


Волгоградцам напоминают, что сосудосуживающие спреи и капли можно использовать не больше пяти дней. Следующие впрыскивания препарата, как рукой снимающего надоевшие симптомы, рискуют вызвать зависимость и замкнуть круг.

- Действующие вещества таких лекарств влияют не только на сосуды в полости носа. Это может привести к повышению давления, головным болям, а, самое опасное, к медикаментозному отравлению, в особенности у детей - комментирует Ольга Абдурахманова. – Увы, но на практике мы нередко сталкиваемся с тем, что жители используют сосудосуживающие капли не месяцами, а годами! Таким пациентам кажется, что без лекарств их нос уже не способен дышать. И, к сожалению, при постоянном использовании препаратов сосуды действительно теряют способность к саморегуляции и вместо желаемого сокращения начинают увеличиваться. Подобный извращенный эффект приводит к развитию вазомоторного, атрофического, хронического гипертрофического ринитов, а также к рецидивирующим кровотечениям из носа.


Всем тем, кто не представляет выход из дома без носовых капель, кажется, что резкий отказ от них подобен смерти. Однако врачи уверяют, что прощание с привычкой хотя и не безболезненно, но вполне реально.

- Вопрос, как же нам уйти от использования капель, звучит на приемах очень часто, - подтверждает врач. – Если пациент применял их месяц-два, то уйти от привычки достаточно просто. Проснувшись, достаточно выйти на балкон подышать свежим воздухом или принять контрастный душ для улучшения регуляции тонуса всех сосудов. Но у людей с более солидным «стажем» часто происходит необратимое изменение слизистой - гиперплазия. И в этом случае спасением от постоянной заложенности носа становится хирургическое лечение- лазерная, ультразвуковая и радиоволновая хирургия. Наверное, любителям самостоятельно назначать себе лечение нужно непременно знать о таких последствиях и делать свой выбор более осознанно.

Фото из архива V102.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.11.2025 18:47
Общество 09.11.2025 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 18:32
Общество 09.11.2025 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 17:39
Общество 09.11.2025 17:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 16:39
Общество 09.11.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 14:19
Общество 09.11.2025 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 14:10
Общество 09.11.2025 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 13:25
Общество 09.11.2025 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 12:05
Общество 09.11.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 11:04
Общество 09.11.2025 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 10:07
Общество 09.11.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 08:58
Общество 09.11.2025 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 08:44
Общество 09.11.2025 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 07:34
Общество 09.11.2025 07:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 07:11
Общество 09.11.2025 07:11
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 21:03
Общество 08.11.2025 21:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:47
Андрей Бочаров вручил цветы именнинице Александре ПахмутовойСмотреть фотографии
18:32
«Казалось, что шансов почти нет»: волгоградцы вернули к жизни страдающего от онкологии жеребцаСмотреть фотографии
18:02
«Ротор» разгромил «Шинник» на «Волгоград Арене» - 3:0Смотреть фотографии
17:39
Поезд Деда Мороза не приедет в ВолгоградСмотреть фотографии
17:27
14048 болельщиков насчитали на матче «Ротора» и «Шинника»Смотреть фотографии
16:39
От повышения давления до кровотечений: врач рассказала об опасности неконтролируемого приема назальных капельСмотреть фотографии
16:11
Матч «Ротора» и «Шинника» стартовал на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
16:05
«Мальчишек надо вырастить»: на «Волгоград Арене» наградили футболистов «Ротора-Сталинграда»Смотреть фотографии
14:19
«Такого уже не повторить»: дочь знаменитого художника - о прошлом и настоящем мозаик на Центральном рынкеСмотреть фотографии
14:10
В Казачьем театре Волгограда зарегистрировали первый бракСмотреть фотографии
13:25
1,77 млн туристов посетили Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:56
Гандболисты «Каустика» в Волгограде проиграли «Динамо-Сунгулю» Смотреть фотографии
12:05
За кулисами: как готовится стадион «Волгоград Арена» к футбольному матчуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Полиция ищет участников массовой драки в ночном клубе КамышинаСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области простятся с бойцом СВО Игорем ТерещенкоСмотреть фотографии
10:28
Под Волгоградом вспыхнула огромная свалкаСмотреть фотографии
10:07
Знаменитая сталинградка Александра Пахмутова отмечает 96-летиеСмотреть фотографии
08:58
Экзотика или новая классика? Волгоградские витрины утонули в мандаринах размером с наперстокСмотреть фотографии
08:44
Волгоградская школьница стала миллионершейСмотреть фотографии
08:00
Под Волгоградом утонул 45-летний рыбакСмотреть фотографии
07:34
Ночь без беспилотной опасности выдалась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:11
Вторая декада ноября начнется в Волгограде с аномального теплаСмотреть фотографии
06:10
Автограф от легенды, кикер и кибер-зона: что будет перед матчем «Ротора» и «Шинника»Смотреть фотографии
21:37
Волгоградские дзюдоисты завоевали «серебро» малого финала Континентальной лиги: смотрим яркие кадры турнираСмотреть фотографии
21:03
«Меньше тысячи за неполный месяц»: волгоградцы рассказали, как экономят на отопленииСмотреть фотографии
20:04
Элитную квартиру экс-ректора ВолГУ продают в Волгограде за 36 млн рублейСмотреть фотографии
19:36
Вспоминаем Сергея Трофимова в редких фотографиях из архива ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
17:22
Что же будет зимой? В Волгограде магазины за неделю взвинтили цены на овощной наборСмотреть фотографии
16:36
«Это наша новая реальность»: волгоградский географ - о первом снеге и небывалом потепленииСмотреть фотографии
16:23
В Камышине скончался один из пострадавших от взрыва самогонного аппаратаСмотреть фотографии
 