Андрей Бочаров вручил цветы имениннице Александре Пахмутовой

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился со всенародно любимым композитором Александрой Пахмутовой и поздравил ее от имени всех жителей региона с днем рождения.
Глава региона пожелал имениннице крепкого здоровья и всего самого доброго. Встреча Андрея Бочарова с Александрой Пахмутовой состоялась перед ее концертом «Музыка нашей любви!». Праздничное мероприятие в эти минуты проходит в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Глава региона находится в числе гостей.
Сегодня, 9 ноября, Почетный житель города Волгограда отмечает 96-летие. Александра Пахмутова родилась в 1929 году в Бекетовке в Сталинграде, а через некоторое время стала знаменитым на всю страну композитором. Александра Николаевна является автором нескольких сотен произведений, среди которых такие всесоюзные шлягеры, как: «Надежда», «Я не могу иначе», «Как молоды мы были» и другие.
Напомним, на днях в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Машкова открылась выставка, посвященная личным наградам Александры Пахмутовой. Одним из первых ее посетил губернатор Волгоградской области.
Фото регион 34/Администрация Волгоградской области t.me
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!