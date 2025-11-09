Поезд Деда Мороза не приедет в Волгоград

Волгограда не оказалось в расписании маршрута поезда Деда Мороза, который двинется в путь уже 19 ноября из Владивостока. Всего поезд посетит 70 станций, а закончится путешествие 11 января в Великом Устюге.
Не повезло не только Волгограду. Так, в расписании нет и других городов из Южного федерального округа.
Напомним, в прошлом году сказочный персонаж также не приезжал в Волгоград. А вот в 2023 году волшебный поезд останавливался в областном центре. Это событие вызвало большой ажиотаж среди жителей - билеты были раскуплены задолго до его прибытия.
Фото из архива