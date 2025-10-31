Расследования

Бесправного мотоциклиста арестовали за неповиновение полиции под Волгоградом

Расследования 31.10.2025 06:30
0
31.10.2025 06:30


Дубовский районный суд Волгоградской области назначил 7 суток административного ареста мотоциклисту за неповиновении полицейским, которые остановили его за нарушении правил дорожного движения. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, водитель управлял мотоциклом марки ИЖ без прав.

Полицейские остановили мотоциклиста на улице Нижняя в селе Малая Ивановка для проверки документов. При составлении протокола мужчина повел себя агрессивно. Когда его мотоцикл пытались погрузить на эвакуатор, он пытался поджечь ИЖ, чтобы его не забрали.


Полицейский пытался остановить нарушителя, но мужчина начал нецензурно выражаться, оказав неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Суд признал мотоциклиста виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Решение об административном аресте не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: архив V102.RU / Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
31.10.2025 08:12
Расследования 31.10.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2025 21:59
Расследования 30.10.2025 21:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2025 19:35
Расследования 30.10.2025 19:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2025 19:00
Расследования 30.10.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2025 18:11
Расследования 30.10.2025 18:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2025 14:45
Расследования 30.10.2025 14:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2025 20:09
Расследования 29.10.2025 20:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2025 16:01
Расследования 29.10.2025 16:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2025 15:13
Расследования 29.10.2025 15:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2025 13:51
Расследования 29.10.2025 13:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2025 08:11
Расследования 29.10.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2025 18:30
Расследования 28.10.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2025 12:59
Расследования 28.10.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.10.2025 21:31
Расследования 27.10.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.10.2025 20:48
Расследования 27.10.2025 20:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:36
Под Волгоградом на гендиректора ветлаборатории, где делали отраву для собак, возбудили делоСмотреть фотографии
08:36
Московские киношники устроят презентацию фильма «Блогерши» в парке ВолжскогоСмотреть фотографии
08:23
Четыре беспилотника уничтожено ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:12
«Это просто подарок!»: смотрим на уютные кадры волгоградской осениСмотреть фотографии
08:12
Погибших на СВО двоих жителей Жирновского района похоронят 31 октябряСмотреть фотографии
08:04
Начало ноября обещает быть теплым и солнечным в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:15
Воздушное пространство над Волгоградом закрыли второй раз за суткиСмотреть фотографии
06:55
Продавцы отмечают падение спроса на товары в стилистике ХэллоуинаСмотреть фотографии
06:41
Режим беспилотной опасности сохраняется в Волгограде, план «Ковер» отмененСмотреть фотографии
21:59
Бастрыкин затребовал доклад о смертельном ДТП с молодежью в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:18
Госдума поддержала закон о сокращении дефицита медиковСмотреть фотографии
20:28
Новые «штаны», «петли» и полосы: под Волгоградом досрочно модернизировали 11 км трассы Р-228Смотреть фотографии
20:03
Волгоградские самбисты стали победителями турнира памяти воинов псковской 6-й ротыСмотреть фотографии
19:35
Волгоградцу вынесли приговор за огненную месть бывшему работодателюСмотреть фотографии
19:00
Полицейские в Москве задержали курьера с деньгами пенсионерки из ВолжскогоСмотреть фотографии
18:30
«Без души ничего не получится»: волгоградцы помогли Юрию Щербакову организовать концерт 4 ноябряСмотреть фотографии
18:11
СК расследует в Волгограде ДТП с гибелью детей в водоемеСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде над УК, заморозившей семью участника СВО, нависли тучиСмотреть фотографии
17:17
В Волгоградской области прошли рейды на ж/д станцияхСмотреть фотографии
16:58
Врачи оценили состояние выживших в затонувшей машине детейСмотреть фотографии
16:57
Дрон-детекторы и УАЗы передали волгоградцы на СВОСмотреть фотографии
16:31
В Камышине передали награды родным пятерых погибших героевСмотреть фотографии
16:20
Волгоградцам выписывают штрафы за парковку из-за сбоев интернетаСмотреть фотографии
16:09
Акцию по высадке деревьев в Волгоградской области посвятят ветеранам СВОСмотреть фотографии
15:30
Речные маршруты сократят в Волгограде с 5 ноябряСмотреть фотографии
15:29
Кадровые решения для химпрома – в интеграции бизнеса и вузов Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:22
«Зарезал и вытолкнул за дверь»: в подъезде МКД в Волгограде нашли трупСмотреть фотографии
14:45
Опубликовано видео с места гибели двоих детей на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
Бочаров обсудил с силовиками противодействие киевскому режиму и грядущую зиму с чиновникамиСмотреть фотографии
14:23
Туляремия угрожает жителям 32 районов Волгоградской областиСмотреть фотографии
 