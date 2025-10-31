Бесправного мотоциклиста арестовали за неповиновение полиции под Волгоградом

Дубовский районный суд Волгоградской области назначил 7 суток административного ареста мотоциклисту за неповиновении полицейским, которые остановили его за нарушении правил дорожного движения. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, водитель управлял мотоциклом марки ИЖ без прав.

Полицейские остановили мотоциклиста на улице Нижняя в селе Малая Ивановка для проверки документов. При составлении протокола мужчина повел себя агрессивно. Когда его мотоцикл пытались погрузить на эвакуатор, он пытался поджечь ИЖ, чтобы его не забрали.





Полицейский пытался остановить нарушителя, но мужчина начал нецензурно выражаться, оказав неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Суд признал мотоциклиста виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Решение об административном аресте не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: архив V102.RU / Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области





