С 1 ноября в России вступают в силу новые законы: что изменится для волгоградцев

С начала ноября 2025 года в России заработает ряд законодательных изменений, которые затронут разные сферы жизни волгоградцев. Рассказываем о главных нововведениях.

Пенсионные перерасчеты для летчиков и шахтеров

С 1 ноября членам летных экипажей и работникам угольной промышленности пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии. Доплаты положены за вредные и опасные условия труда. Размер выплат индивидуален и зависит от стажа и среднемесячного заработка. Такой перерасчет проводится четыре раза в год в соответствии с федеральным законом.

Упрощенное взыскание налоговых долгов

Налоговые органы с 1 ноября получат право взыскивать с граждан долги по налогам, штрафам и страховым взносам во внесудебном порядке. Это коснется случаев, когда сумма долга не превышает отрицательное сальдо единого налогового счета и нет спора о ее размере. Уведомления будут направляться через «Госуслуги» или заказными письмами. При наличии разногласий вопрос будет решаться через суд.

Эксперимент по маркировке удобрений

С 1 ноября 2025 года по 31 августа 2026 года в России пройдет эксперимент по маркировке удобрений в потребительской упаковке. Участие производителей и импортеров будет добровольным. В перечень вошли минеральные удобрения, содержащие два или три питательных элемента.

Ужесточение контроля за SIM-картами

С первого дня ноября операторы связи будут обязаны блокировать услуги связи для номеров, не прошедших проверку данных абонентов. Напомним, что с апреля 2025 года для получения SIM-карты требуется предъявление паспорта или использование биометрической системы.

Информирование наследников о долгах

С 24 ноября нотариусы будут обязаны информировать наследников о непогашенных кредитах наследодателя. Это поможет людям принимать взвешенное решение о принятии или отказе от наследства, учитывая возможные долговые обязательства.

Реформа государственной авиации

С 26 ноября уточняется понятие государственной авиации – теперь к ней будут относить авиацию, используемую федеральными органами власти и госкорпорациями, что повысит безопасность и контроль в этой сфере.





