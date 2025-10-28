Общество

«Как дела? Замерзаете?»: в Волгограде 83-летняя ударник соцтруда выживает без отопления

Общество 28.10.2025 19:03
83-летняя бывшая работница Волгоградского тракторного завода, неоднократный победитель соцсоревнований, отдавшая заводу десятки лет своей жизни, не может дождаться тепла в родном доме. Как рассказала ИА «Высота 102» Нина Петровна Исаева, родная сестра Валентины Петровны Ананьевой, еще с сентября 2025 года она начала бить тревогу, опасаясь, что отопительный сезон в аварийном доме будет, как и в прошлые годы, сорван. Так все и получилось. 

– Моя сестра живет в доме №12 по улице 2-ая Караванная в Красноармейском районе. Двухэтажка признана аварийной в 2017 году, расселения нет и не предвидится. Каждый год происходит одно и то же – подвал топит из-за дырявых труб, из-за чего в доме не могут подключить отопление. Воды, а точнее, вонючей жижы, там столько, что она поднялась прямо до полов квартиры, где живет моя сестра, – поделилась Нина Петровна. 

Женщина сейчас проживает в другом городе, она перенесла тяжелую операцию на руке, и приехать к сестре, чтобы помочь ей добиться тепла, не может. Но Нина Петровна уже несколько недель ведет переписку с аварийно-диспетчерской службой ООО «Развитие-Домстрой», в которой прекрасно знают о проблеме дома №12, однако теплее от этого пожилому человеку не становится. 

Нина Петровна поделилась, как происходит ее общение с коммунальщиками УК в битве за тепло в квартире ее сестры. Из переписки видно, что отвечают на ее умоляющие о помощи посты через раз. 

- Н.П.: Когда будет отопление в доме №12?

- Диспетчер: По этому адресу пока отопление не дали, нужна полноценная откачка воды. 

- Н.П. Видимо, ваше оборудование не справляется… Решайте вопрос. Завтра будете откачивать по данному адресу? Ответьте, пожалуйста. С ув.

- Н.П. Завтра будете откачивать? Ответьте, пожалуйста. С ув.

– Диспетчер: Завтра – нет. 

– Н.П.: Давайте попробуем что-то с отоплением решить. Буду ждать инфо. А с отоплением когда продолжите решать вопросы?

– Диспетчер: Пока только с понедельника и только основываясь на решениях инженера. 

– Н.П.: Кошмаррр… Пожалуйста, в понедельник инфо мне дайте по ситуации….

– Н.П: Добрый день. Сегодня будете работать по адресу 2-ая Караванная дома 12 кв. 12. В пятницу вы дали инфо, что сегодня с инженером там будете… Бабушка очень мерзнет без отопления, уже голос теряет….

– Н.П: Работать будете сегодня? Отопления нет до сих пор. 

– Н.П.: Доброе утро! Когда дадите отопление по ул. 2-ая Караванная дом 12 кв. 12? Ответьте, пожалуйста….

– Диспетчер: Пока нет информации точной по вашему дому на сегодня… 

Отчаявшись добиться результата от управляющей компании, Нина Петровна написала кипу обращений в администрацию Красноармейского района, администрацию Волгограда, а также в департамент ЖКХ мэрии областного центра. 

– Как такое может быть, что человек, всю жизнь пропахавший на заводе, не может согреться в своей квартире? Моя сестра спит в куртке и платке. Сколько это может продолжаться? А ведь счет за якобы отопление придет по полной программе. Я, как могу, помогаю моей сестре – оплачиваю ей горячие обеды, доставку продуктов домой. Но я не могу подключить отопление в ее квартире! Куда мне еще жаловаться? Я в полном отчаянии! – делится женщина. 

Корреспондент ИА «Высота 102» также попытался выяснить, когда отопительный сезон, наконец, стартует в доме №12 по улице 2-я Караванная. Дозвониться удалось лишь до аварийно-диспетчерской службы, которая обслуживает в том числе и дома, находящиеся под управлением ООО «Развитие Домстрой». На том конце провода заверили, что откачка воды из подвала была произведена еще на прошлой неделе. 

– Теперь подвал надо обследовать с участием инженера и слесаря и найти место утечки, – пояснил диспетчер. 

Однако на вопрос, когда же случится это обследование, в аварийной службе ответить затруднились. 

Редакция ИА «Высота 102» надеется, что эта публикация привлечет внимание контролирующих органов и отопление в доме, где живет 83-летняя волгоградка, все же появится. К решению проблемы пожилой женщины может, кстати, присоединиться и депутат Волгоградской областной думы Дмитрий Калашников, который регулярно поздравляет труженицу с днем рождения. По иронии судьбы, в одном из последних поздравлений он пожелал ей радости, счастья и тепла. Но, увы, последнего пока не случилось. 

Видео Н.П.Ананьевой, коллаж V102.RU

