В Волгоградской области изменят график почтовых отделений

В почтовых отделениях Волгоградской области установят особый режим работы накануне и в День народного единства. Как сообщили в компании, 4 ноября станет выходным днём для большинства отделений Почты России. 3 ноября почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 1 и 2 ноября обслужат клиентов в обычном режиме. Почтовые отделения, участвующие в адресной программе OZON и WB, будут работать по обычному графику.

Также 4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.

К слову, для некоторых почтовых отделений в эти дни может быть установлен другой режим работы.