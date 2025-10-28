Общество

В Волгоградской области изменят график почтовых отделений

28.10.2025 19:58
В почтовых отделениях Волгоградской области установят особый режим работы накануне и в День народного единства. Как сообщили в компании,  4 ноября станет выходным днём для большинства отделений Почты России. 3 ноября почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 1 и 2 ноября обслужат клиентов в обычном режиме. Почтовые отделения, участвующие в адресной программе OZON и WB, будут работать по обычному графику.

Также 4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ. 

К слову, для некоторых почтовых отделений в эти дни может быть установлен другой режим работы. 


Лента новостей

21:20
С 1 ноября в России вступают в силу новые законы: что изменится для волгоградцевСмотреть фотографии
21:00
Молодые дзюдоисты Волгограда впустую съездили в СибирьСмотреть фотографии
20:37
Россиянин планировал сбор данных о торговом порте Астрахани для УкраиныСмотреть фотографии
19:58
В Волгоградской области изменят график почтовых отделенийСмотреть фотографии
19:18
В ТРЦ «ПланетаЛето» под Волгоградом произошел пожарСмотреть фотографии
19:03
«Как дела? Замерзаете?»: в Волгограде 83-летняя ударник соцтруда выживает без отопленияСмотреть фотографии
18:51
Волгоградстат: Волгоградская область увеличивает надоиСмотреть фотографии
18:30
Суд в Волгограде ужесточил приговор по делу о фиктивных отцах-иностранцахСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде в День народного единства развернут 100-метровый флаг РоссииСмотреть фотографии
17:02
Заслуженный артист РФ Бондаренко о встрече Бочарова с молодежью: «Это – не точка, это – продолжение»Смотреть фотографии
16:48
Владимир Мосин покидает пост зампрокурора Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:30
Волгоградцам напомнили актуализировать данные по лицевым счетам коммунальных услугСмотреть фотографии
16:27
Река Ахтуба стала домом для 20 тыс. мальков сазанаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
В Волгограде и Волжском прекратили полномочия скоропостижно умерших судейСмотреть фотографии
15:08
Селфи на высоте: Билайн обеспечил интернетом новый горнолыжный курорт «Мамисон»Смотреть фотографии
14:51
Под Волгоградом решение суда избавило женщину от коллекторовСмотреть фотографии
13:55
Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиковСмотреть фотографии
13:43
Губернатор Бочаров возглавит Совет по молодежной политике в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:38
В Волжский прибыла съемочная группа фильма «Блогерши»Смотреть фотографии
13:26
Набиуллина назвала несправедливыми скидки по картам банков маркетплейсовСмотреть фотографии
13:22
Бочаров анонсировал создание музея СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде пройдёт международный турнир по боксу памяти Николая МакиенкоСмотреть фотографии
12:59
Один рабочий погиб, второй пострадал в результате ЧП на предприятии в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
Работник ж/д вокзала избил в Ростове пассажира и был уволенСмотреть фотографии
11:43
Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублейСмотреть фотографии
11:39
«Сталинграду и молодежи»: Бочаров проводит встречу с молодыми волгоградцамиСмотреть фотографии
11:35
Волгоградские ботаники открыли редкие виды грибов и цветовСмотреть фотографии
11:27
Семья из Тюмени нашла могилу погибшего под Сталинградом родственникаСмотреть фотографии
11:11
Под Волгоградом велосипедист погиб под колесами иномаркиСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде за 40 миллионов продают санаторий на берегу ВолгиСмотреть фотографии
 