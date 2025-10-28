Общество

В Волгограде в День народного единства развернут 100-метровый флаг России

Общество 28.10.2025 17:55
0
28.10.2025 17:55


В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в День народного единства, 4 ноября, горожане развернут 100-метровый флаг России. Также в этот день в ЦПКиО состоится всероссийский фестиваль русской кухни.

– Гостей будут ждать гастрономические площадки с разнообразными яствами от волгоградских предприятий общественного питания. В рамках праздника в парке состоится дегустация ухи и пшенной каши с тыквой, – сообщили в пресс-службе ЦПКиО. – Фестиваль стартует в 11.00 с тематического забега у главной сцены. 

Протяженность дистанции забега 1 километр. Первая тройка победителей в каждой из трех возрастных категорий (0-11 лет, 12-17 лет, старше 18 лет) получит медали от парка и подарки от партнеров. 

В этот же день в парке пройдет выставка ретроавтомобилей – площадка откроется в 11.00. Гости смогут посмотреть на такие раритеты как мотоколяска «Моргуновка», ГАЗ-21, ВАЗ-2101, Москвич-407, ВАЗ-2103 на площадке вблизи крытого автодрома. 

У главной сцены развернется ярмарочный променад, где можно будет купить натуральные мед и пастилу, плетенные из эко-лозы корзины, имбирные пряники, изделия из кожи, свечи из пчелиного воска, украшения и одежду ручной работы.

Принять участие в разворачивании флага смогут все желающие.   

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.10.2025 19:03
Общество 28.10.2025 19:03
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 16:48
Общество 28.10.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 16:30 Реклама
Общество 28.10.2025 16:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.10.2025 16:27
Общество 28.10.2025 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 15:35
Общество 28.10.2025 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 14:51
Общество 28.10.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 13:55
Общество 28.10.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 13:43
Общество 28.10.2025 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 13:38
Общество 28.10.2025 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 13:22
Общество 28.10.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 11:39
Общество 28.10.2025 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 11:27
Общество 28.10.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 10:14
Общество 28.10.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 10:10
Общество 28.10.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 09:15
Общество 28.10.2025 09:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:18
В ТЦ «ПланетаЛето» под Волгоградом произошел пожарСмотреть фотографии
19:03
«Как дела? Замерзаете?»: в Волгограде 83-летняя ударник соцтруда выживает без отопленияСмотреть фотографии
18:51
Волгоградстат: Волгоградская область увеличивает надоиСмотреть фотографии
18:30
Суд в Волгограде ужесточил приговор по делу о фиктивных отцах-иностранцахСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде в День народного единства развернут 100-метровый флаг РоссииСмотреть фотографии
17:02
Заслуженный артист РФ Бондаренко о встрече Бочарова с молодежью: «Это – не точка, это – продолжение»Смотреть фотографии
16:48
Владимир Мосин покидает пост зампрокурора Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:30
Волгоградцам напомнили актуализировать данные по лицевым счетам коммунальных услугСмотреть фотографии
16:27
Река Ахтуба стала домом для 20 тыс. мальков сазанаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
В Волгограде и Волжском прекратили полномочия скоропостижно умерших судейСмотреть фотографии
15:08
Селфи на высоте: Билайн обеспечил интернетом новый горнолыжный курорт «Мамисон»Смотреть фотографии
14:51
Под Волгоградом решение суда избавило женщину от коллекторовСмотреть фотографии
13:55
Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиковСмотреть фотографии
13:43
Губернатор Бочаров возглавит Совет по молодежной политике в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:38
В Волжский прибыла съемочная группа фильма «Блогерши»Смотреть фотографии
13:26
Набиуллина назвала несправедливыми скидки по картам банков маркетплейсовСмотреть фотографии
13:22
Бочаров анонсировал создание музея СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде пройдёт международный турнир по боксу памяти Николая МакиенкоСмотреть фотографии
12:59
Один рабочий погиб, второй пострадал в результате ЧП на предприятии в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
Работник ж/д вокзала избил в Ростове пассажира и был уволенСмотреть фотографии
11:43
Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублейСмотреть фотографии
11:39
«Сталинграду и молодежи»: Бочаров проводит встречу с молодыми волгоградцамиСмотреть фотографии
11:35
Волгоградские ботаники открыли редкие виды грибов и цветовСмотреть фотографии
11:27
Семья из Тюмени нашла могилу погибшего под Сталинградом родственникаСмотреть фотографии
11:11
Под Волгоградом велосипедист погиб под колесами иномаркиСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде за 40 миллионов продают санаторий на берегу ВолгиСмотреть фотографии
10:10
Большую встречу с волгоградской молодежью проведет Андрей БочаровСмотреть фотографии
09:15
Волгоградский иерей привез гумпомощь бойцам в зону СВОСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом должнице по налогам закрыли выезд из РФСмотреть фотографии
08:29
Волгоградцам объяснили правила замены номеров без российского триколораСмотреть фотографии
 