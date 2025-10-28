В Волгограде в День народного единства развернут 100-метровый флаг России





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в День народного единства, 4 ноября, горожане развернут 100-метровый флаг России. Также в этот день в ЦПКиО состоится всероссийский фестиваль русской кухни.

– Гостей будут ждать гастрономические площадки с разнообразными яствами от волгоградских предприятий общественного питания. В рамках праздника в парке состоится дегустация ухи и пшенной каши с тыквой, – сообщили в пресс-службе ЦПКиО. – Фестиваль стартует в 11.00 с тематического забега у главной сцены.

Протяженность дистанции забега 1 километр. Первая тройка победителей в каждой из трех возрастных категорий (0-11 лет, 12-17 лет, старше 18 лет) получит медали от парка и подарки от партнеров.

В этот же день в парке пройдет выставка ретроавтомобилей – площадка откроется в 11.00. Гости смогут посмотреть на такие раритеты как мотоколяска «Моргуновка», ГАЗ-21, ВАЗ-2101, Москвич-407, ВАЗ-2103 на площадке вблизи крытого автодрома.

У главной сцены развернется ярмарочный променад, где можно будет купить натуральные мед и пастилу, плетенные из эко-лозы корзины, имбирные пряники, изделия из кожи, свечи из пчелиного воска, украшения и одежду ручной работы.

Принять участие в разворачивании флага смогут все желающие.