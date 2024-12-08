Общество

СК России возбудил уголовное дело из-за травмирования ребёнка в волгоградском ТРЦ

Общество 08.12.2024 18:36
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08.12.2024 18:36


В Волгограде возбудили уголовное дело по факту травмирования ребёнка в ТРЦ. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

- В августе текущего года в детской игровой зоне на девочку упал незакрепленный и неогороженный рекламный баннер. В результате пострадавшую госпитализировали с переломом грудных позвонков и травмой головы, ей потребовалось длительное лечение. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен, - рассказали журналистам в пресс-службе Следкома.

Из-за безнаказанности мать несовершеннолетней была вынуждена обратиться за помощью в информационный центр ведомства.

Отметим, в ближайшее время СУ СК России по Волгоградской области предстоит представить в центральный аппарат доклад о первых итогах расследования, а также о мерах, предпринятых для наказания виновных.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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