Под Волгоградом чиновник заплатит 5 тысяч за игнор проблемы ЖКХ

Чиновник привлечен к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
По информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, 7 июля местный житель обратился в администрацию Дубовского района с жалобой на работу коммунального предприятия. Глава района поручил рассмотреть обращения гражданина заместителю, отвечающему за ЖКХ. Однако в нарушение требований законодательства ответ заявителю по существу поставленных в обращении вопросов замглавы так и не был дан. Тогда заявитель и пожаловался в прокуратуру.
По итогам проверки прокуратурой Дубовского района возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Мировой судья оштрафовал чиновника на 5 тысяч рублей. А права заявителя были восстановлены.
