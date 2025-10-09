В Волгограде коммерсанты законсервируют фонтаны за 9,6 млн рублей





В Волгограде вслед за парками на аутсорсинг решили отдать и обслуживание городских фонтанов. 9 октября власти объявили о поиске коммерсантов, готовых подготовить к зиме, а затем и к сезону 2026 года 15 гидротехнических сооружений на территории Центрального района.

В течение 30 дней после подписания контракта организация должна будет осмотреть объекты, промыть фильтры, опорожнить все заполненные водой сети, отдраить чаши фонтанов, а также демонтировать чувствительные к отрицательным температурам узлы.

Кроме того, специалистам необходимо обслужить и элементы декоративной подсветки с заменой вышедших из строя.

С 1 по 25 апреля 2026 года частникам предстоит провести аналогичный объём работ, только теперь по расконсервации фонтанов и подготовке к новому сезону.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 9,6 млн рублей. Подрядчика отберут на следующей неделе.