Как ранее сообщалось информагентством, сообщение о очередном возгорании в Волго-Ахтубинской пойме поступил диспетчерам в 15:07. На месте работают 8 единиц техники, 29 человек личного состава. Также к тушению привлечены силы и средства МЧС России, противопожарной службы субъекта, Среднеахтубинского лесничества.

Пожар бушует в районе хуторов Тумак и Ямы. На месте перекрыты дороги, ведущие к данным населённым пунктам. К данному часу специалистам удалось локализовать возгорание во избежание дальнейшего распространения огня.

Напомним, череда возгораний началась здесь 8 октября у хутора Тумак и СНТ «Успех». Первое сообщение поступило в МЧС России в 14:55. На тот момент пламенем была объята сухая растительность на площади в 1 га. К 15:00 огонь охватил уже 20 га, а к 21:00 – 50 га. Спасатели отчитались о ликвидации возгорания 9 октября в 1:34. Спустя несколько часов горение возобновилось. В 14:41 было объявлено о ликвидации открытого горения уже второго пожара на площади в 14 га. Однако стихия практически сразу вновь дала о себе знать. Все три возгорания происходят в одном и том же участке Волго-Ахтубинской поймы.

Фото: архив V102.RU