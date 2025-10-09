Общество

Под Волгоградом удалось локализовать крупный пожар после шести часов тушения

Общество 09.10.2025 20:51
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области спасателям удалось локализовать крупный ландшафтный пожар после шести часов тушения. Максимальная территория возгорания составила 200 га. 

Как ранее сообщалось информагентством, сообщение о очередном возгорании в Волго-Ахтубинской пойме поступил диспетчерам в 15:07. На месте работают 8 единиц техники, 29 человек личного состава. Также к тушению привлечены  силы и средства МЧС России, противопожарной службы субъекта, Среднеахтубинского лесничества. 

Пожар бушует в районе хуторов Тумак и Ямы. На месте перекрыты дороги, ведущие к данным населённым пунктам. К данному часу специалистам удалось локализовать возгорание во избежание дальнейшего распространения огня. 

Напомним, череда возгораний началась здесь 8 октября у хутора Тумак и СНТ «Успех». Первое сообщение поступило в МЧС России в 14:55. На тот момент пламенем была объята сухая растительность на площади в 1 га. К 15:00 огонь охватил уже 20 га, а к 21:00 – 50 га. Спасатели отчитались о ликвидации возгорания 9 октября в 1:34. Спустя несколько часов горение возобновилось. В 14:41 было объявлено о ликвидации открытого горения уже второго пожара на площади в 14 га. Однако стихия практически сразу вновь дала о себе знать. Все три возгорания происходят в одном и том же участке Волго-Ахтубинской поймы.

Фото: архив V102.RU

