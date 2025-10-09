



Российские легенды футбола Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Маринато Гильерме и Ари в преддверии товарищеского матча сборных России и Ирана посетили оборонно-спортивный лагерь «Авангард» в Волгоградской области. В рамках визита звезды футбола провели мастер-классы для волгоградских подростков.

Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Маринато Гильерме и Ари высоко оценили образовательные пространства для занятий начальной военной подготовкой и спортивную инфраструктуру лагеря, где дети занимаются футболом, волейболом, баскетболом, воркаутом. На территории лагеря также действует многоуровневый веревочный комплекс и уличные тренажеры, а также новый физкультурно-оздоровительный комплекс.





После экскурсии спортсмены более часа общались с кадетами различных молодежных военно-патриотических объединений, а также сфотографировались и раздали автографы.

Напомним, на площадке центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб», возрожденного по инициативе губернатора Андрея Бочарова, и базирующегося здесь лагеря «Авангард» реализуется целый ряд проектов развития инфраструктуры для детей и молодежи, включая строительство бассейна, многофункционального модульного центра для проведения общественных мероприятий, пункта управления, корпусов, столовой и других.

Фото: администрация Волгоградской области