Прострелил голову и бросил в контейнер: в Волжском будут судить живодера, убившего бездомную собаку Лэсси

Напомним, всколыхнувшая многих история произошла 9 февраля 2025 года. Мужчина, находясь в салоне своего автомобиля на территории СНТ «Досуг», выстрелил из охотничьего ружья в голову бездомной собаки. Животное от дикой боли упало, издавая истошные звуки. Мужчина уехал, однако на следующий день он увидел, что собака все еще дышит.

Страшную находку обнаружили местные жители. Собаку, которую назвали Лэсси, пытались спасти ветеринары. Однако 22 февраля от полученного ранения животное погибло.

Как сообщало V102.RU, история Лэсси тронула многих неравнодушных людей. Момент, когда волжанин выкидывал несчастное животное в мусорку, попал на камеры видеонаблюдения. Многих поразил тот факт, что мужчина избавлялся от собаки вместе с несовершеннолетним. Когда ветеринары выхаживали бездомыша, многие привозили собаке мясо и другие вкусняшки, чтобы поддержать ее силы. Собака, которая никогда не было сытой, у которой никогда не было хозяина, только к концу жизни получила огромную порцию любви и заботы. Лэсси даже удалось однажды с трудом подняться на лапы к огромной радости всех, кто следил за ее состоянием. К сожалению, это улучшение было временным - Лэсси спасти не удалось. Потрясенные произошедшим волжане даже обсуждали идею создания памятника погибшей от рук живодера собаки.

