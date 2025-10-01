Прострелил голову и бросил в контейнер: в Волжском будут судить живодера, убившего бездомную собаку Лэсси

Прокуратура Волжского утвердила обвинительный акт по уголовному делу о жестоком обращении с животным. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на скамье подсудимых окажется 42-летний местный житель, который сначала расстрелял бездомную собаку, а потом выкинул ее на мусорку.
Напомним, всколыхнувшая многих история произошла 9 февраля 2025 года. Мужчина, находясь в салоне своего автомобиля на территории СНТ «Досуг», выстрелил из охотничьего ружья в голову бездомной собаки. Животное от дикой боли упало, издавая истошные звуки. Мужчина уехал, однако на следующий день он увидел, что собака все еще дышит.
Посчитав, что собака мучается, он положил ее в багажник и отвез на улицу 87-ю Гвардейскую, где возле дома 85а выбросил израненное животное в мусорный контейнер.
Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка № 133 Волжского судебного района Волгоградской области. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает лишение свободы сроком на 3 года.
Как сообщало V102.RU, история Лэсси тронула многих неравнодушных людей. Момент, когда волжанин выкидывал несчастное животное в мусорку, попал на камеры видеонаблюдения. Многих поразил тот факт, что мужчина избавлялся от собаки вместе с несовершеннолетним. Когда ветеринары выхаживали бездомыша, многие привозили собаке мясо и другие вкусняшки, чтобы поддержать ее силы. Собака, которая никогда не было сытой, у которой никогда не было хозяина, только к концу жизни получила огромную порцию любви и заботы. Лэсси даже удалось однажды с трудом подняться на лапы к огромной радости всех, кто следил за ее состоянием. К сожалению, это улучшение было временным - Лэсси спасти не удалось. Потрясенные произошедшим волжане даже обсуждали идею создания памятника погибшей от рук живодера собаки.
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!