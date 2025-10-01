Урожай прощай? Морозы до -9 градусов ударили по Волгоградской области





В Волгоградской области второй осенний месяц неожиданно начался с зимней погоды. По данным метеостанций Волгоградского ЦГМС, в ночь с 30 сентября на 1 октября в регионе были зафиксированы экстремальное понижение температуры до -9 °С.

Сильнее всего морозы ударили по северу региона. В Алексеевском районе оборудование, установленное в хуторе Барминский, зафиксировало в 06:40 понижение столбика термометра до отметки -8,7°С. В целом же здесь отрицательные температуры держатся уже более 11 часов.

В Даниловке в 6:40 были зафиксированы заморозки -7,5°С, в Урюпинске в 6:00 -6,7°С, в Ольховке в 6:10 -5,3°С. В Рудне в это же самое время -5,2°С.

В Волгограде температура так и не преодолела "ноль", достигнув в 6:00 минимальной отметки в +3,4°С. При этом областной центр оказался буквально зажат в клещи холодного фронта. В Волжском в 6:00 синоптики зафиксировали -1,8 °С. В это же самое время в Калаче-на-Дону было -3,2°С. В Иловле -1,5°С.

Напомним, накануне Гидрометцентр ввёл на территории Волгоградской области оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. Ранее аналогичное экстренное предупреждение выпускало и ГУ МЧС России по Волгоградской области. По данным спасателей, в ночь на 1 октября на территории региона ожидались заморозки до -4°С.