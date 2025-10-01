Кто защитит Пака? Дочь и жена водителя BMW выступят в облсуде Волгограда





В Волгограде 1 октября продолжается процесс по уголовному делу в отношении водителя BMW, под колесами которого смертельные травмы получила многодетная мать Екатерина Буравлева, – 74-летнего Александра Пака. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне судья Дмитрий Туленков завершил знакомство с доводами обвинения. Сегодня в облсуде свои показания озвучат первые свидетели стороны защиты.

Напомним, что интересы Александра Пака в громком судебном процессе представляют четыре адвоката: Александр Касевич, Денис Факеев, Дмитрий Волков и Илья Кварталов. Накануне один из защитников – Касевич – заявил СМИ, что большинство доводов гособвинения и свидетелей обвинения он и его коллеги считают субъективными.

Ранее, в ходе процесса суд выслушал очевидцев происшествия. Ими стали сын погибшей Екатерины Буравлевой, еще один несовершеннолетний – ученик школы «Созвездие», а также сотрудники учреждения. Кроме того, прокуратура озвучила показания врачей больницы №25 Волгограда и института им. Склифосовкого. А судебно-медицинский эксперт заявила в суде, что Буравлева погибла в результате наезда автомобиля. Эксперт основывала свои выводы на характере полученных волгоградкой травм.

Как заявил СМИ супруг погибшей Евгений Буравлев, все свидетели неоднократно подтвердили в суде, что Александр Пак намеренно совершил наезд на Екатерину. Однако адвокаты Пака находят основания сомневаться в таких выводах. Например, накануне в ходе выступления врача-офтальмолога в облсуде долго выяснили, мог ли Пак физически не заметить боковым зрением женщину.

Корреспондент ИА «Высота 102» сегодня находится в зале суда. Обо всем мы расскажем сегодня в отдельном материале. По предварительным данным, сегодня в облсуде планируется выступление жены и дочери Александра Пака.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!