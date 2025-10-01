Зарплаты в волгоградских кабинетах власти заморозили с 1 октября

В Волгоградской области отменена запланированная около года назад индексация окладов работников государственных учреждений. Соответствующее постановление было подписано накануне, 30 сентября. Зарплаты этой категории работников должны были подрасти с 1 октября в 1,045 раза.
Ранее сообщалось о намерении отменить индексацию денежного содержания лиц, замещающих госдолжности, а также работников аппарата Волгоградской областной думы. Изменения в постановления областной думы будут рассмотрены на ближайшем заседании регпарламента. Такое решение объяснили изменением параметров бюджета на будущий год.
На днях индексация зарплат также была отменена в аппарате избирательной комиссии Волгоградской области.
Последний раз зарплаты госслужащих были увеличены в декабре прошлого года на 15%.
Между тем, одними из первых стали экономить на себе депутаты Волжской городской думы. Несколько месяцев назад они сократили зарплатный фонд своих помощников с 40 до 30 тысяч рублей, а недавно было принято решение о том, что они будут работать на безвозмездной основе.
Фото V102.RU (архив)
